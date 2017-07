La segunda temporada de "Stranger Things" se estrenará a fines de octubre

La esperada segunda temporada de "Stranger Things", la serie de Netflix que arrasó el pasado verano (boreal) con su nostálgico regreso al cine de aventuras de los años 80, ya tiene fecha de estreno: según anunció la plataforma de streaming, llegará el próximo 27 de octubre.

Estrenada hace justo un año, la serie protagonizada por Winona Ryder conquistó a crítica y público y apenas un mes después se anunció su renovación, recordó la agencia Dpa. La trama giraba en torno a la desaparición de un niño en una pequeña localidad de Indiana (Estados Unidos) donde, mientras sus amigos y su madre lo buscan desesperadamente, aparece una joven con extraños poderes telequinéticos.

Ya en febrero, Netflix aprovechó la retransmisión del Super Bowl -que congrega a millones de espectadores ante la pequeña pantalla- para lanzar el trailer promocional de su segunda temporada, "The World Is Turning Upside Down". Al final, tras el logo de la serie, se leía: Halloween. El trailer confirmaba que la enigmática Eleven (Millie Bobby Brown) sigue viva y en él, los tres amigos protagonistas aparecían vestidos al estilo "Ghostbusters".

Por ahora, se sabe que la segunda temporada contará con nueve episodios y comenzará en torno a la celebración de Halloween de 1984. Y a juzgar por el cartel que lanzó hoy Netflix, la grieta hacia el Mundo del Revés continúa abierta.