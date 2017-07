"See you again", la canción homenaje a Paul Walker, desplazó al "Gangnam Style" en YouTube

Los cantante estadounidenses Wiz Khalifa y Charlie Puth desplazaron con su canción "See you again" al "Gangnam Style", del coreano Psy, de los videos más vistos en YouTube. Lograron más de 2.895 millones de visitas.

De esta manera, la canción que puede escucharse sobre el final de la séptima entrega de la saga "Rápido y Furioso", en homenaje al fallecido protagonista Paul Walker, terminó con cinco años de reinado del coreano que hasta el momento suma poco más de 2.894 vistas en YouTube, según informan diarios españoles y replicó Télam.

A pesar de esto, el hit "Despacito", de Luis Fonsi, cuenta con 2.840 millones de vistas en apenas seis meses, por lo que se estima que el reinado de "See you again" será más corto que el de su antecesor en el ranking de YouTube.