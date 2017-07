Qué puede hacer el Gobierno para destituir a Gils Carbó y cómo reaccionará ella

Todo indica que el Gobierno nacional está dispuesto a desplazar a Alejandra Gils Carbó de la Procuraduría General de la Nación. Al punto que referentes de Cambiemos ya adelantaron que podrían hacerlo por decreto.

Los rumores tomaron fuerza cuando trascendió que el fiscal Eduardo Taiano podría llamarla a indagatoria por presuntas irregularidades en la compra del actual edificio de la Procuración.

"Me voy a quedar en mi despacho porque es un acto inválido"

Gils Carbó ya anunció que resistirá, pero aún no está claro cuál será la estrategia del Gobierno para desplazarla. Acá van algunas posibilidades:

Qué puede hacer el Gobierno

El diputado oficialista e integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, aseguró hoy que no descarta que el Gobierno destituya por decreto a la procuradora general y aseguró que ya hay antecedentes.

El oficialismo presiona para que Gils Carbó sea interpelada

Recordó que el deseo del Ejecutivo desde el primer momento fue removerla, y explicó que la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que la remoción debe hacerse a través de un juicio político, "es inconstitucional".

Cómo reaccionará la procuradora

Gils Carbó, advirtió que no va a ceder a las presiones para que renuncie. "Nunca he cedido a las presiones ni voy a ceder en este momento. No voy a renunciar", sostuvo.

Además, reiteró que "sería un acto totalmente inválido" si el presidente Mauricio Macri la remueve por decreto, según la agencia DyN.

"Si es necesario haría acciones judiciales. Yo no puedo acatar un acto de esa invalidez porque expondría a los fiscales a que fueran destituidos por decreto", dijo en una entrevista al diario El Cronista.

Otras posturas





El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, aseguró hoy que existen causales para que la procuradora general de la Nación sea destituida. “Si eso ocurre, será con el procedimiento que establece la Constitución, que es a través de un juicio político", agregó, según la agencia Télam.

Con respecto a la posibilidad de que la remuevan por decreto, respondió: "no conozco que haya una decisión de hacerlo por esa vía”.

Pérez advirtió: “Gils Carbó es una procuradora que tiene múltiples causas que no han sido impulsadas por el Ministerio Público Fiscal y que tienen que ver con corrupción, que constituyen causales de mal desempeño".