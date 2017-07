2. El 65% de los adolescentes abandona la secundaria

“No, yo no pude seguir (en la escuela). Tenía que vender hasta tarde en la estación con mi hermano”, confiesa un niño de 12 años que trabaja en la venta callejera. El testimonio, anónimo, figura en el informe que presentó Unicef sobre el posicionamiento de los adolescentes en la Argentina y resume en forma contundente la situación en la que viven cientos de miles de jóvenes. Allí se describen las situaciones difíciles que atraviesa esta franja de la población que comprende 5,5 millones de chicos de entre 10 y 18 años. Las aristas más complicadas que salen a la luz son: uno de cada tres adolescentes es pobre en el sur del país, pero en el NEA, Cuyo y Centro lo es uno de cada dos; en el país mueren 10 adolescentes por día (en promedio) por causas que podrían evitarse como accidentes de tránsito, suicidios y agresiones violentas -en Tucumán cada dos días y medio fallece un chico de entre 10 y 19 años-; en la escuela persiste un alto nivel de repitencia y de abandono cuyas causas principales son el ingreso al mercado laboral, dificultades económicas para sostener la escolaridad o el embarazo: solo el 45% termina el secundario. El informe reclama que se implementen políticas públicas tendientes a dar más seguridad a los adolescentes y, sobre todo, a hacer efectivos los derechos que los amparan. Dos funcionarios locales afirmaron que la Provincia está trabajando en esta problemática, a la que calificaron de compleja.



Mientras, los chicos deben convivir con sus miedos: a no ser aceptado, a que los ignoren si son diferentes, a no encajar, a la soledad, al qué dirán, dice Unicef.