Nicole Numann habló sobre su separación: "cuando llego a mi fin... llego a mi fin"

La modelo Nicole Neumann regresó al país y habló de su separación con el futbolista Fabián Cubero en el programa de Susana Giménez, después de haber pasado más de dos meses.

La rubia dijo que se empezó a adaptar a la situación y que necesitar estar sola.

"Me estoy empezando a adaptar a esta situación. Ahora no estoy con nadie pero siempre hay alguien que me quiere conocer", admitió.

La diva le hizo varias preguntas a las que siempre respondió demostrando que está concentrada en ella misma y en sus hijas.



"Estoy muy focalizada en mis nenas y en cómo ellas llevan este proceso", dijo y agregó que le parece perfecto que su ahora haga su propia vida.

"Yo sabía que iba a pasar, que él iba a empezar a divertirse y está perfecto", sentenció la rubia.