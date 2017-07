Se armó: filtraron los polémicos chats de El Polaco con su ex Valeria Aquino

El periodista Ángel de Brito publicó en su cuenta de Twitter el posible motivo por el que el cantante El Polaco y la modelo Silvina Luna se separaron.



En el medio de la crisis se armó un escándalo: se llegó a decir que el cantante tropical aprovechó los días de soltería para intentar reconquistar a viejos amores, como su ex compañera en el certamen de baile, Barby Silenzi, y hasta su ex mujer Valeria Aquino, con la que tiene una hija.



Lo peor de todo es que el cantante no fue correspondido y la mamá de su hija Alma le pidió por favor que dejara de molestarla.

"Siempre te amé. Es más, lo sigo haciendo Vale. Aunque no me quieras tengo ganas de abrazarte y te pienso", fue la primera declaración de amor que el vocalista tropical le habría manifestado en los últimos días a la mamá de su hija menor (El Polaco también es papá de Sol, fruto de su ex relación con Karina La Princesita).



