Tafí Viejo vive el momento basquetbolístico más esplendoroso

La notable campaña de Talleres en la última edición del Torneo Federal masculino, la reciente consagración de Juventud Unida como campeón del Argentino de Clubes del NOA y su ascenso a la categoría en la que milita "El León" y la próxima participación de Lomas Basket en el Torneo Federal femenino indican con elocuencia el esplendoroso momento por el que atraviesa el básquet de Tafí Viejo.

Pese a su notable temporada, Talleres no pudo coronar su gran objetivo, que era subir al TNA, la segunda categoría de la competencia basquetbolera a nivel de clubes. Sin embargo, se vislumbra la posibilidad de que el "Aurinegro"intente la compra de una plaza.

"La Juve" obtuvo su mayor logro deportivo en esta disciplina. Con sus triunfos en las dos primeras jornadas del Final Four por la ex Liga "C", celebró una noche antes de que finalice el torneo reducido. Excepcionalmente conducido por el base Daniel Orresta (29 puntos de media en los juegos contra El Tribuno y Nicolás Avelaneda), alcanzó el título regional.

Y Lomas Basket, el primer equipo tucumano en inscribirse en el Torneo Federal Femenino, debutará el domingo visitando a Tucumán BB, otro de los rerpresentantes de la provincia. Lomas, que hará de local en cancha de Barrio Jardín, viene se ser campeón del Apertura tucumano al derrotar a Juan Bautista Alberdi.