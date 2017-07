Video espeluznante: la caída mortal de un acróbata en un show de Madrid

La Policía de Madrid trata de determinar si fue un fallo técnico o un error humano el causante de las circunstancias que ocasionaron la muerte del acróbata español Pedro Aunión Monroy.



El acróbata falleció el pasado viernes al caer desde 30 metros mientras participaba en un espectáculo en el festival Mad Cool. El accidente ocurrió Monroy, un especialista en danza aérea, coreógrafo y bailarín, realizaba una exhibición cerca del escenario principal, tras la actuación de Alt-J y antes de la de Green Day, informa la agencia EFE.



El acróbata estaba agarrado mediante un arnés dentro de una jaula de plástico y estructura de metal, que colgaba de una grúa a 30 metros de altura. Durante la exhibición, Aunión estaba sujetado con dos cuerdas: una corta y una goma elástica.





El espectáculo consistía en realizar movimientos dentro de la jaula para luego dejarse caer con la goma elástica como si hiciera puenting. Fue en ese momento, en el cambio de cuerda, cuando pudo haberse producido el fatal desenlace.





El artista tenía que engancharse a la goma de salto antes de soltar la cuerda, pero por algún motivo no estaba enganchada a ninguna parte de la caja y Aunión no tenía ninguna sujeción.



Tal y como declara a Antena 3 Jesús Vallinas, amigo de Aunión y fotógrafo de danza "le tenía enfocado muy cerca y noté que en la manipulación de las cuerdas había algo extraño". "Cuando vi que caía de pie y no de cabeza, como era el propósito, ya supe que se caía", añade.



Aunque eran muchas las cámaras que en ese momento seguían su progresión sobre el aire, quienes presenciaron el accidente más de cerca no pudieron explicar si se había soltado el arnés que lo sujetaba o si la cuerda era demasiado larga para detener su caída antes de alcanzar el suelo, circunstancias que investiga ahora la Policía Municipal. Los agentes se encuentran por el momento recopilando toda la información para determinar qué fue lo que provocó que Aunión se precipitara al vacío.