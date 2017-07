Michetti: "Manzur me agradeció las obras que la Nación hace acá"

Después de firmar el acta en la Casa Histórica, en el marco de los festejos de un nuevo aniversario de la Independencia, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, aseguró que el gobernador Juan Manzur le agradeció las obras que, desde el Gobierno, está concretando en Tucumán.



En una pequeña conferencia de prensa, en los jardines de la "Casita de Tucumán", Michetti desestimó que desde Cambiemos se marquen diferencias con las provincias, dependiendo su color político. "Nosotros estamos haciendo obras en Tucumán, que hace mucho que la provincia no lo hizo a pesar de que es su territorio. Estuve en La Costanera, en donde se instalan cloacas. No acepto que se diga que estemos haciendo esa diferencia porque no es verdad. Me llama la atención porque el gobernador (Juan) Manzur nos ha agradecido mucho las obras que la Nación hace acá", explicó la vicepresidenta, a cargo del Ejecutivo de manera interina.

Para dejar en claro a qué se refería, Michetti recordó que su vuelo debió aterrizar en Termas de Río Hondo y no en el Benjamín Matienzo. "Nosotros tuvimos que venir en un helicóptero porque el aeropuerto está en obras. A esa obra, que es muy costosa, la está financiando la Nación", sostuvo.

Cuando fue consultada sobre la ausencia del presidente Mauricio Macri, que se encuentra en Alemania participando del G-20, Michetti contestó que el mandatario lamentó tener que viajar a Europa. "Me pidió que, por favor, les haga llegar un saludo enorme de su parte. Para él era muy difícil no estar aquí. Cuando vimos que coincidían las fechas, casi decidimos que vaya yo. Pero Argentina tiene que volver a reintegrarse en el mundo", aseguró la funcionaria, que durante la tarde presidirá el desfile que se concretará en la avenida Soldatti.