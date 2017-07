Cartas de lectores

El día de la patria (I)

Todos los nacidos en el suelo argentino y, también, los que no nacieron en él pero encontraron cobijo, debemos ser agradecidos de nuestra patria. Porque más allá de los malestares y las desavenencias con las que a diario convivimos, la Argentina es nuestra gran familia afectiva en el inmenso universo que habitamos. Y la mejor forma de agradecer es siendo buenas personas, mejores ciudadanos y casi perfectos educadores de nuestros hijos. Porque los mayores nos iremos, pero ellos quedarán para seguir construyendo la patria que comenzaron nuestros antecesores en tiempos ya bastante lejanos. El porvenir de la patria es más largo que el pasado. Por eso, es preciso dejar como legado en nuestro paso por la vida hijos bien educados, deseosos de luchar, construir y vivir un mañana mejor que el que vivimos sus padres. Que este 9 de julio no nos pase desapercibido, ni nos distraigan las indeseables diferencias políticas que nos asuelan. El sol que brilla para todos diariamente nos da su generosa lección de igualdad.

Daniel E. Chavez

Pasaje Benjamín Paz 308, San Miguel de Tucumán.

El día de la patria (II)

Ayer fui al acto en la escuela de mi sobrino y fue hermoso ver cómo los nenes de Primero y Cuarto grado actuaban y eran conscientes del esfuerzo que conllevó obtener la libertad y disfrutarla como lo hacemos hoy en día. Seamos conscientes y agradecidos, y sobre todo disfrutemos de lo que, gracias a la voluntad de argentinos de hace 201 años, tenemos actualmente. Feliz 9 de Julio... Feliz Día de la Independencia.

Dámaris Acuña

Damyacuna@gmail.com

El día de la patria (III)

Celebramos un nuevo aniversario de la Independencia de nuestro país con fervor patriótico, ya que como argentinos nos enorgullecemos de haber logrado en 1816 nuestra Independencia.Veremos flamear nuestra enseña patria en toda la nación dando muestra de que aún tenemos fe de tener un país más próspero y con esperanzas de un futuro mejor. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el Gobierno de la Provincia organizaron actos en conmemoración de tan magna fecha. Un importante desfile cívico militar le dará brillo a este acontecimiento. Los próceres que a través de sus luchas lograron la Independencia de España fueron un vivo ejemplo de patriotismo, generosidad y desinterés en pos de un ideal. Hoy debemos aunar esfuerzos para evitar confrontaciones por no tener los mismos principios e ideales políticos; debemos dejar de lado las inútiles luchas partidarias para dar lugar a la unión que todos deseamos para nuestra querida Argentina. El 9 de Julio es el símbolo de la libertad por lo tanto festejemos en unión y paz.

Marta Lizárraga

martaelisalizarraga1@yahoo.com.ar

La atención de la salud

El 4 de julio concurrí al sanatorio ubicado en Crisóstomo Alvarez y Jujuy, a realizarme un estudio ecográfico para el cual había solicitado turno previamente. La atención comenzaba a las 16, por orden de llegada. Yo estuve a las 14.45, y era la segunda paciente. El ecografista llegó a las 16.30, media hora más tarde, y decidió atender según el órgano a estudiar: Primero, próstata; segundo, riñón; luego tiroides; otra vez riñón, y así sucesivamente. Mi ecografía, lamentablemente, no se encuadraba en su caprichosa elección. Luego de tres horas de espera me retiré sin haberme realizado el estudio, no sin antes recriminarles su actitud. El PAMI debe actuar en estos casos, porque somos personas vulnerables, no cosas, y merecemos un trato digno por parte de profesionales que deben respetarnos.

Gladys Espinosa de Ceraolo

Brasil 1018, Yerba Buena.

Banda del río Salí

Allá por el año 1972 comencé a construir lo que hoy es mi hogar. Más de 40 años pasaron y no se construyeron las veredas o caminerías de la ochava suroeste de las calles Fray Luis Beltrán y Lavalle, las que circundan nuestra parroquia Santo Cristo. La misma también cuenta con colegio primario y secundario, y concurren numerosos alumnos, así como las personas mayores que en gran número asisten a las misas que se celebran a diario. Por ello, cuando llueve, debemos los transeúntes circular por la calle, debido a que el terreno se pone peligroso. Observé las mejoras que se realizaron sobre la calle San Miguel, detrás del predio parroquial. Por lo tanto, considerando que vienen pavimentando la calle Fray Luis Beltrán, vería con mucho agrado que Obras Públicas de la Municipalidad proceda a solucionar este problema, para brindar seguridad, estética y accesibilidad a la zona.

Pedro Antonio Palermo

Mario Bravo 724, Banda del Río Salí

Adiós a un médico “de antes”

El doctor José Nicolás Viani se brindó como profesional para todos, e hizo un culto de la amistad. Culto desinteresado que muchas veces se manifestaba en que no cobraba sus honorarios, haciendo prevalecer el sentido de la amistad. Una vez que los operaba, vivía pendiente de la evolución de sus pacientes, entre los cuales me encontraba. Hoy es muy difícil encontrar hombres como él, en su profesión y en el modo de encarar la amistad, ya que cada vez hay menos tiempo para atender a los pacientes en los hospitales y sanatorios. Hoy sentimos su ausencia, que Dios compensará con la eternidad.

José Antonio Chaves

Sabin S/N El Corte, Yerba Buena

El centro de salud

No es la primera vez que el respetado doctor Jesús María Amenábar, médico del Hospital Centro de Salud, hace una serie de observaciones y planteos con respecto a distintas situaciones que atraviesa dicho nosocomio; señala que adolece de los elementos para una verdadera prestación de servicios esenciales para la salud de nuestra provincia. La carta publicada en LA GACETA del 7/7 es una evidencia de que quienes tienen la responsabilidad de brindar y asegurar la salud consagrada en la Constitución provincial faltan a los deberes que ella misma señala como la tarea primordial del Estado. Viene a mi memoria en el orden nacional haber leído y aprendido de mis mayores las enseñanzas que nos dejaran señores ministros de Salud Pública como Ramón S. Carrillo y Arturo Oñativia, uno que brillara en el primer gobierno de Juan Domingo Perón, y el otro que con su política defendiendo los intereses de la República dio lugar a que los grandes monopolios medicinales provocaran el derrocamiento del presidente Arturo Umberto Illia. En el orden provincial, desde mi adolescencia no he conocido otro, ni tampoco que brillara en los distintos gobiernos que se sucedieron desde mi uso de razón, como un verdadero ministro de Salud Pública de la Provincia. Me estoy refiriendo doctor Napoleón Baaclini, en el mejor gobierno que tuvimos todos los tucumanos, pese a quien le pese, como el de Celestino Gelsi, en cuya época sí se preocupaban por la salud, visto en las obras que a través del tiempo todavía perduran. Ortega y Gasset decía “argentinos a las cosas”. Es hora de que el Gobierno provincial y quienes dirigen la salud la tomen con la suficiente responsabilidad e interés, como lo señalara este filósofo, dotando a los distintos hospitales con los elementos que los pacientes y profesionales necesitan; es hora de que tomen conciencia de que la salud de las personas no es la misma que la de un animal, por más afecto que le brinden y dejen de lado los abrazos y besos en cada visita que hacen en sus quehaceres proselitistas por toda la provincia. Por lo menos hagan honor al juramento hipocrático.

José Luis Avignone

avignonejoseluis@gmailcom

Sin fueros

A propósito del artículo “ El Congreso nacional no es una guarida” (LA GACETA, 7/7), los servidores públicos sospechados de corrupción, al refugiarse en sus fueros para evadir la acción de la justicia dicen mucho de lo que piensa nuestra clase política acerca de lo que representa el Poder Legislativo. Varios de nuestros representantes han convertido a la Cámara de Diputados en una caja de seguridad en la que están a salvo por sus fueros después de cometer cualquier fechoría o ser sospechados de haberlo hecho. Esta concepción que tienen los propios legisladores y algunos que aspiran a serlo en las próximas elecciones no dista mucho de lo que piensa el grueso de la población. Es sintomático de cómo están las cosas en nuestro país que delincuentes cubiertos por sus fueros corran a refugiarse al lugar en que se hacen las leyes. Que un corrupto sea amparado por la Cámara es una muestra de cinismo personal, pero también del cinismo colectivo de una clase política que concibe la profesión de legislador como promotor de la impunidad. Los senadores y diputados debieran mejorar su imagen eliminando el fuero, porque aunque legislen siguen siendo ciudadanos y por lo tanto deben dar ejemplo de justicia y honorabilidad. Hay fundamentos para el fuero que ya no deben operar en tiempos de democracia y transparencia, y también porque eso les ayudará a mantener algo de vergüenza y decoro. Cualquier ciudadano/na se debe presentar ante la justicia y aclarar las cosas porque todos somos iguales ante la ley. Si se es inocente, no tiene nada que temer. La epidemia de la corrupción ha hecho ya bastante daño a los argentinos; nadie debe utilizar los fueros para evadir repuestas desvirtuando el verdadero sentido por lo que fueron creados, ya sea que se trate de alguien del oficialismo o de alguien de la oposición, queriendo justificar su acción aduciendo que es un perseguido. Hay que terminar con este maniqueísmo; decir que no hay justicia independiente es una especie de fascismo político. Bueno sería achicar la brecha que los separa de los demás ciudadanos renunciando a sus privilegios. ¿Serán capaces?

Pablo J. Giunta

Jujuy 575, San Miguel de Tucumán

No se hizo la luz

En diciembre de 2015, por la noche, inexplicablemente se reventó el medidor de la luz. Vino EDET, lo arregló, y a partir de entonces comencé a pagar cada vez más. A mediados de 2016 reclamé, pero la empleada me explicó lo inexplicable. Sin embargo, me quedé con la ilusión de que alguna baja vería en las facturas posteriores. No fue así. El 21 de junio de este año hice un reclamo, pidiendo cambio de medidor, por estar caído y en malas condiciones. Me dieron fecha de reclamo para el 30 de junio. En esa fecha me dijeron que en la semana del 3 al 7 de julio me vendrían a colocar el nuevo medidor. El 6 de julio llamé para que no se olvidaran de venir. Me respondieron que tenían plazo hasta el último día estipulado. Terminó la semana, y no llegaron. Estoy llorando de impotencia, y con el temor de la llegada de una nueva boleta que sea impagable. Es una vergüenza tanta burocracia, ineficiencia y atropello al consumidor.

Martina Rosa Chaves

Mendoza 1.335, San Miguel de Tucumán.