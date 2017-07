Video: Morena Rial debutó como cantante y emocionó a Jorge Rial

BUENOS AIRES.- Morena Rial busca abrirse paso en el mundo del espectáculo y no por ser hija del famoso conductor Jorge Rial. Ayer por la noche sorprendió a todos y emocionó a su padre al debutar como cantante durante el show de un circo. "¡Cantás muy lindo hija!, tenés que empezar a laburar de esto…", le dijo el periodista.

Pero Morena, de 18 años, no estuvo sola. Subió al escenario de la mano de su novio, Martín Casar (21), con quien se fue a convivir hace pocos días. Juntos entonaron un tema de la autoría del joven.

Luego de la canción, Rial subió para apoyar a su hija. "Estoy muy emocionado. ¡Te amo, hija! Esto es una sorpresa para mí, nunca pensé que iba a animarse", dijo. Horas después también se manifestó en las redes. "Morena me dedicó una canción. Pero no fue sólo eso. Fue un paso más en su lucha. En su crecimiento personal", escribió Rial, a días de que se cumpla un año del by pass gástrico al que se sometió Morena.

"Me sentí orgulloso de ella. De ser cada día un poco más. Un poco mejor persona -agregó Jorge-. Sé lo que le costó. Pero también lo que disfrutó. No sé si este será su futuro. Pero sé que está en la tarea de la búsqueda de su vocación. Y eso me infla el pecho. Estos logros me hacen ver que valió la pena la lucha. Nuestra lucha. Hoy fue uno de los días felices. Me tocaron las mejores hijas del mundo", agregó.