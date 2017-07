Lejos de Tucumán, Macri envió un mensaje por el 9 de Julio: "mi corazón está con los argentinos"

HAMBURGO, Alemania.- Desde la Cumbre del G20 en la ciudad alemana de Hamburgo, el presidente Mauricio Macri lamentó no estar en Argentina para el 9 de Julio, al tiempo que envió un mensaje por el 201° aniversario de la Independencia. "Si bien estoy acá, mi corazón está con los argentinos. Porque la patria se vive en el corazón de cada persona", escribió, según consignó Télam.

A pesar del faltazo presidencial, el sexto en los últimos 22 años, Macri recordó lo vivido en Tucumán para el Bicentenario. "El año pasado celebramos los 200 años de nuestra independencia en Tucumán, fue un día único y lo recordamos con mucha emoción. Esta vez me tocó hacerlo desde Alemania, donde vine a participar de la cumbre del G20, un foro que reúne a los países más importantes del mundo y que es una enorme oportunidad para que los argentinos podamos crecer", manifestó en una columna escrita desde Alemania para el portal Punto Seguido.

"Cada 9 de julio es especial. La energía que recorre el país en esta fecha es difícil de explicar con palabras. Es parecida a un beso, un abrazo o un apretón de manos; tiene que ver con el valor de lo que los argentinos podemos lograr cuando nos juntamos y con el orgullo que eso nos genera", señaló.





"Imagino cómo habrá sido el momento en el que, hace 201 años, de un grupo de personas como cualquiera de nosotros nació la idea de ser independientes: hombres y mujeres que confiaron en sus capacidades y decidieron ir hacia un futuro entonces incierto, pero que sería de ellos y de nadie más. Gracias a ese espíritu hoy vivimos en un país donde somos argentinos más allá de nuestras diferencias".

Según Macri, "esas ganas de construir algo más grande que la suma de las partes hoy está presente nuevamente en la Argentina. Lo veo en cada charla que comparto, en cada puerta que me abren, en cada mensaje que recibo, en cada argentino que me mira a los ojos y me dice que se puede, que estamos juntos en esto".

Mañana, Macri asistirá, en el puerto de Hamburgo, a una ceremonia que se realizará en la Fragata Libertad, a las 8.30 hora argentina (3.30 hora alemana) donde entonará, junto a su comitiva y la tripulación del buque escuela, las estrofas del Himno Argentino y compartirá un chocolate, como es habitual en las fechas patrias.