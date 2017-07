La UAR confirmó el fixture del Campeonato Argentino

La Unión Argentina de Rugby confirmó lo que todos estaban esperando: el nuevo calendario del Campeonato Argentino de Selecciones. La competencia arranca el 4 de noviembre y se extenderá hasta el 2 de diciembre, en la Zona Campeonato (hasta el 16 en la Permanencia).

"Los Naranjas" integrarán la Zona Campeonato a el actual campeón, Buenos Aires, Salta, Cuyo, Córdoba y Rosario.

El debut del conjunto tucumano será ante Buenos Aires. En la segunda fecha se medirá ante Córdoba, en la tercera ante Cuyo, luego ante Salta y cerrarán la quinta ante Rosario.

CALENDARIO

Zona Campeonato

1° fecha (4 de noviembre)

Buenos Aires vs Tucumán; Cuyo vs Córdoba; Salta vs Rosario.

2° fecha (11 de noviembre)

Cuyo vs Salta; Rosario vs Buenos Aires; Tucumán vs Córdoba.

3° fecha (18 de noviembre)

Tucumán vs Cuyo; Córdoba vs Rosario; Buenos Aires vs Salta.

4° fecha (25 de noviembre)

Cuyo vs Rosario; Salta vs Tucumán; Córdoba vs Buenos Aires.

5° fecha (2 de diciembre)

Buenos Aires vs Cuyo; Salta vs Córdoba; Rosario vs Tucumán.

El 16 de diciembre se jugará el partido de Permanencia de la Zona Campeonato, entre el sexto clasificado de la Zona Campeonato y el primero de la Zona Ascenso A.

Además se jugará el partido de Permanencia de Ascenso A, entre el sexto clasificado de dicha zona y el primero del Ascenso B.