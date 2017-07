Guerra tropical: Rocío Quiroz contra la "Bomba Tucumana"

Cada vez más cantantes se suman a la guerra de la movida tropical que la "Bomba Tucumana" desató desde su debut en Showmatch. Hoy habló Rocío Quiroz y arremetió contra la madre de Thyago: "no me voy a dejar pisotear".

La joven compositora aseguró que le tocó compartir el escenario con la rubia y que no tuvo buena experiencia. "A la hora de ensayar, eramos cinco cantantes y había cuatro micrófonos. Gladys estaba al lado mio entonces le dije que compartamos micrófono y me contestó: 'no, canto con Ariel (Puchetta)'", contó Quiroz.

"En un momento paró el ensayo, revoleó el micrófono, agarró su cartera y se fue. Estaba enojada porque estaban mal distribuidas las partes de la canción y ella quería cantar mi parte", continuó contando. Rocío comentó que fue la primera y única vez que compartió el escenario con la tucumana y que quedó decepcionada.

"Cero compañerismo (de parte de la "Bomba"). En el acto ni me saludó. Para mí era una persona de trayectoria muy grande y yo respeto muchísimo eso. Me sorprendió la clase de persona que es".