Mientras Natacha Jaitt publica fotos semidesnuda, Yanina Latorre habla de su intimidad con su marido

Luego de revelar los audios y chats que mantuvo con Diego Latorre, Natacha Jaitt continúa en el centro de la escena pública con sus fotos en las redes sociales.



En Twitter, la mediática publicó una imagen de ella misma, super sexy acostada en la cama y mostrando la cola. Debajo de la foto escribió: "Ta mañana".





Mientras tanto, Yanina Latorre habló de su intimidad con Latorre. “Diego y yo volvimos a dormir juntos aunque no me nace llamarlo o ser cariñosa. Sigue dando disculpas, que por ahora no estoy aceptando”, contó la mujer del ex futbolista.