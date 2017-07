Video: el desesperado pedido de justicia de una madre a Gandur por la muerte de su hijo

Un video muestra el momento en el que una madre desesperada pide justicia por su hijo en el despacho del presidente de la Corte de Tucumán, Antonio Gandur. En las imágenes se puede apreciar la emoción que genera la situación en el magistrado.



En el video, publicado por el portal Los Primeros, se ve a la mujer que llora desconsoladamente. El propio Gandur escucha atentamente el reclamo, sensibilizado. El hijo de esta señora murió atropellado en diciembre pasado en un accidente en el que estuvo involucrado un policía.



"Le estoy diciendo la verdad, señor. ¿Por qué no me puede creer? Es la verdad lo que le digo, es un asesino y porque es policía no puede ir preso; ahí tiene la prueba", le dice la mujer al magistrado.

El accidente ocurrió el 26 de diciembre. Ese día, Franco José Luis Lobo circulaba en una moto por la ruta 38 cuando a la altura del barrio Santa Rosa, en Aguilares, chocó con un auto en el que viajaba un agente. A causa de los golpes, Lobo falleció. Los familiares desde entonces solicitan justicia y quieren que el agente sea detenido.





"Yo tengo la culpa, yo lo mato a usted y la Policía, ¿sabe qué dice? Pagame a mí y te doy a vos la razón", se le escucha decir a otra mujer. "Lucran con los muertos, es un negocio redondo lo que hacen en Tribunales", agrega otro hombre, que acompañaban a la desesperada madre.