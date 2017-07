La violenta reacción de un hombre al ser increpado por la AFIP en un aeropuerto

Un hombre oriundo de Buenos Aires protagonizó un violento episodio en el aeropuerto mendocino, cuando regresaba de un viaje desde Santiago de Chile y fue increpado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), luego de que los escáners detectaran dispositivos electrónicos en su equipaje.

Tal como se puede ver en el video que se viralizó a través de las redes sociales, el empresario, cuya identidad no fue revelada, reaccionó con furia durante el control. "Ni me toques ni me hables. Estoy psicótico, soy un paciente psiquiátrico", amenazó a los efectivos y luego les reclamó a los gritos: "¿querés ver si hay cocaína acá? ¿Esto es contrabando? ¡Deteneme!".

Video: ¿qué siente un extranjero cuando prueba fernet por primera vez?

Según dio a conocer el portal Minutouno.com, el protagonista del escándalo amenazó con "pegarle un tiro" a uno de los guardias de seguridad del lugar y hasta agredió a una mujer. Sin embargo, no fue detenido y luego de pagar una multa por exceso de equipaje y someterse a controles médicos, pudo continuar con su viaje con destino a Buenos Aires.