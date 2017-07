Junto con Shakira, Macri dijo que "nada es más importante para el futuro que la educación"

Se trata de la primera actividad prevista Mauricio Macri en Hamburgo, Alemania, en el marco de la Cumbre del G20. El Presidente asistió hoy al Global Citizen Festival, es una iniciativa de diversos artistas de renombre mundial, parte de un movimiento que busca terminar con la extrema pobreza.

Las metas del Global Citizen han ido, desde 2015, en línea con los objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas (ONU).

Macri expresó hoy su compromiso con la educación como clave para el desarrollo de los países durante el concierto solidario, donde además destacadas estrellas de la música internacional como Shakira o Coldplay alzaron la voz por un mundo más justo.

"Nada es más importante para el futuro que la educación. Tenemos que educar a nuestros niños para profesiones que todavía no existen", señaló el mandatario nacional.

El Presidente se reunirá con el resto de jefes de Estado y de Gobierno del G20 en la cumbre de dos días, que comenzará mañana en la ciudad del norte de Alemania.

El G20 debatirá sobre la economía global.



"Quiero invitarlos a todos a la próxima cumbre del G20 en Buenos Aires y, con respeto, les digo a los alemanes que la próxima Copa del Mundo de fútbol será para Argentina", agregó el mandatario prometiendo que en 2018, como anfitrión del Grupo de los Veinte, volverá a subirse al escenario para bailar y cantar con Shakira.

Con un look informal, vestido con una remera gris y un saco azul sin corbata, Macri abrió su participación en el festival junto con su esposa, Juliana Awada, y con una broma a Shakira. Le dijo: "iba a ser mi oportunidad de mostrar mis capacidades de bailar y cantar, pero no me esperaste".

Macri y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fueron los únicos mandatarios que forman parte del Grupo de los Veinte que participaron en el concierto solidario organizado por Global Citizen, una plataforma que persigue que los dirigentes internacionales más influyentes trabajen para sacar de la pobreza "a los más pobres de los pobres" y conviertan sus promesas en realidad.

Al escenario también se subió la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, aunque el país del norte de Europa no forma parte del Grupo de los Veinte sino que acude a la cumbre en calidad de invitado.

El espectáculo comenzó con puntualidad británica para deleite de los miles de fans congregados en el Barclaycard Arena de la ciudad del Elba, que además de disfrutar de la música de la artista colombiana y de la banda liderada por Chris Martin, bailaron al son de temas interpretados por la compositora británica Ellie Goulding, la polifácetica Demi Lovato y el ganador de siete premios Grammy Pharrell Williams. (DPA-DyN-Télam)