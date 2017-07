Leandro González arrancó su nueva vida en Chipre

Mientras Atlético se prepara para su presentación en la Copa Sudamerican, el martes ante Oriente Petrolero en Bolivia, los ex "Decanos" comienzan a dar sus primeros pasos en sus nuevas casas.

Ayer fue el caso de Cristian Menéndez y hoy, el turno de Leandro González. El experimentado volante fue presentado en el casi desconocido Omonia Nicosia de Chipre, en Grecia, donde jugará los próximos dos años.

González jugó su último partido en Tucumán ante Vélez, el 22 de junio, y momentos más tarde avisó que se marcharía de la ciudad. Los hinchas de 25 de Mayo y Chile no pudieron despedirlo como a Menéndez, que también significó una gran partida para el club, pero guardan muy bien en sus memorias el gran paso de González por la institución.

El "Polaco" Menéndez se entrenó por primera vez en México



El volante había llegado en 2015 y fue parte vital del equipo, donde disputó 93 partidos, logrando el ascenso a Primera. Convirtió 16 goles siendo el más importante el que le marcó a Boca en La Bombonera, dándole un triunfo histórico a Atlético.

Me siento mal por no haber sabido que Leandro Gonzalez se iba y no despedirlo como ÉL se lo merecia.



¡EXITOS, GRACIAS Y HASTA PRONTO LEAN! pic.twitter.com/kaosZU9vqi