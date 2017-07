Manzur, sobre la ausencia de Cano en "Panorama Tucumano": "no sé por qué no quiere dar la cara"

El gobernador Juan Manzur se refirió hoy a la ausencia del titular del Plan Belgrano, José Cano, en el programa "Panorama Tucumano", que emite la GACETA todos los miércoles en Canal 10.

"Que él (por Cano) explique por qué no fue; no sé por qué no quiere dar la cara con los tucumanos", dijo el mandatario, quien además aclaró sentirse orgulloso de que el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, sí haya podido asisitir.

"Jaldo estuvo brillante. Esto muestra a un hombre que cuando lo convocan va; que da la cara; que puede mirar a cada uno de los tucumanos a los ojos porque es un hombre íntegro; que a dónde lo convocan, él va de frente".





"Me siento feliz de que Jaldo sea uno de los mejores dirigentes que tiene la provincia de Tucumán", reconoció Manzur.

Los cruces entre el Gobierno provincial y el Nacional se repiten cada vez con más frecuencia. A cuatro días de iniciarse el receso invernal en las escuelas tucumanas, Manzur, le dedicó también unas palabras a Mauricio Macri sobre las políticas económicas que está llevando adelante el Presidente.



"Al presidente Macri tenemos que decirle que hemos tomado una decisión, y es comunicarle a todas las familias tucumanas que mandan a los chicos a los comedores escolares, que la totalidad de las escuelas que dan asistencia alimentaria a las criaturas y a las familias van a seguir abiertas en las vacaciones de julio", dijo el mandatario.



"Se tomó esta medida para que se pueda sobrellevar esta situación compleja. Hoy los tucumanos no nos podemos dar el lujo de que se cierre una escuela durante las vaciones de julio y que no tengan un lugar donde merendar o recibir un almuerzo", afirmó Manzur en su anuncio a Macri.