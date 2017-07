Consejos para mejorar las finanzas personales y llegar a fin de mes más tranquilo

Para hacerle frente a todos los gatos es fundamental elaborar un plan mensual para controlarlos. Todo indica que julio será complicado para los bolsillos: se están produciendo una serie de aumentos que van a impactar en la inflación.



Las subas de precios no se toman vacaciones de invierno: todos los aumentos que llegan en julio

Las subas de precios no se toman vacaciones de invierno: todos los aumentos que llegan en julio



En este contexto, es importante es ordenar nuestras cuentas. Y para quien está acostumbrado a llegar siempre a final de mes con lo justo, quizás esta nota le puede ayudar.