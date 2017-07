Con el dólar por encima de los $ 17, ¿qué puede pasar en el corto plazo?

El dólar minorista avanzó ayer 22 centavos en el segmento minorista, al cerrar a $ 16,95 para la compra y $ 17,40 para la venta, según el precio promedio de las entidades relevadas por el Banco Central de la República Argentina.

En el Banco Nación la divisa estadounidense subió 17 centavos para cerrar en $ 16,93 para la compra y $ 17,33 para la venta.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de cambio, las razones que motivaron la firme suba de las últimas dos semanas están vinculadas a "una aceleración del cambio de moneda en los inversores, una baja estacional del agro y la incertidumbre que generan las próximas elecciones".

Consultado por Télam sobre el nivel que puede alcanzar en diciembre, el analista indicó que "es muy difícil definir el techo", aunque advirtió que en el mercado minorista se le agrega una demanda estacional de julio producto del aguinaldo y por compra de divisas para las vacaciones de invierno.

¿CÓMO SE PRESENTA ENTONCES EL ESCENARIO?

Guillermo Nielsen: “no es algo para preocuparse”

El economista Guillermo Nielsen consideró que el valor del dólar “se reactivó y eso ayuda a alguna gente, no es algo para preocuparse”. “El costado inflacionario estaría controlado, pero invariablemente hay sorpresas políticas en la campaña; siempre hay algo de incertidumbre pero está bastante claro el panorama electoral: será una pelea que se define por puntos y no por knock out”, aseguró el ex secretario de Finanzas de la Nación. El experto indicó que “no es todavía algo para preocuparse (la suba del dólar); es propio de una economía inestable porque no se logra poner en caja el rol del sector público, que es, en definitiva, la ecuación entre impuestos y gastos. “Hubo un tremendo desperdicio en los recursos del Estado, mucho robo y esas cosas en economía se pagan; al final del día la cuenta llega y hay un trabajo que no es un programa de recetas: hay una tarea silenciosa de ir podando ciertos aspectos del gasto”, evaluó Nielsen. (Télam)

Los fondos atesorados por el Central se incrementaron en 32 millones de dólares

El Banco Central (BCRA) informó ayer que las reservas internacionales finalizaron en 47.793 millones de dólares, aumentando 32 millones respecto al día hábil anterior.

La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de 13 millones de dólares.

En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación.

Por último, se realizó la cancelación de intereses de los títulos BIRAD 2028/2036 por 96 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por cinco millones de dólares.

Este dato se encuentra sujeto a ajustes por cierre. Como es habitual, el dato contable consolidado se publicará en dos días, indicó la autoridad monetaria nacional. (Télam)

Liquidación de granos: expectativa entre los productores

La suba de la cotización del dólar y la mejora en los precios internacionales incentivan la liquidación de granos por parte de los productores, según analistas del sector. “Normalmente la suba del dólar beneficia a los países exportadores. Siempre que sea una devaluación real que no esté acompañada de una inflación, una depreciación favorece a las importaciones, es favorable para la posición exportadora del país”, explicó a Télam Emilce Terré, coordinadora de Estudios Económicos en Bolsa de Comercio de Rosario. A su vez, el director de Agritend, Gustavo López, dijo que la suba del dólar “impacta por dos vías: por un lado los insumos y por otro lado el valor de la mercadería que vende el productor. En este escenario, la soja en 4.000 pesos presenta un precio más atractivo para el productor”. Esto “va a llevar a romper ciertas barreras de resistencia a la venta, que venía a ritmo intenso en trigo y en maíz, pero más aletargado en soja”, acotó.