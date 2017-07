Un ladrón confesó cómo se consigue un arma: "es como mi mujer"

Parte de las 30.000 armas que hay en el mercado negro van a parar a manos de delincuentes. ¿Pero cómo hacen para conseguirlas? Un ladrón se encargó de explicarlo en declaraciones a "Panorama Tucumano" y el sentimiento que tiene por lo que considera una herramienta para ir a trabajar.

"Por ahí ando de 'escruchi' por Yerba Buena o por barrio América. Ahí me encuentro pistolas o tengo amigos que me prestan las armas cuando saben que tengo que ir a laburar. Me las facilitan porque saben que yo salgo a robar. A los que no los conocen les alquilan", comentó.

Por último, contó lo que significa un arma de fuego para él. "Es como mi mujer. Yo puedo tener una 'nueve' (9mm) ahora y si me la piden prestada, yo no la voy a dar", concluyó.