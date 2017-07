Tomás Cuello se dio con el gusto de compartir cancha con su ídolo de la PlayStation

"Juego con Barcelona porque está Messi", dice Tomás Cuello y gana la parada para elegir al mejor jugador del mundo, esta vez en la PlayStation. El niño mimado de Atlético toca de primera con la cruz y convierte con el cuadrado. La tiene clara, sabe jugar.

Con solo 17 años vivió cosas impensadas: saltó desde la tribuna al campo de juego para vestir la camiseta del club de sus amores, jugó con Lionel Messi cuando fue citado como sparring de la "Albiceleste" y ahora convocado para el seleccionado Sub 20. Sin embargo, nada parece alterar la calma de Tomás, quien entiende que el juego recién empieza.

Fueron muchos años de sacrificio los que pasaron los Cuello para que su hijo llegue a dónde está. "Yo soy albañil. Siempre hice todo lo posible para que mi hijo pueda progresar. No sólo en el fútbol, sino en la vida. Pero desde chico que todos nos dimos cuenta que tenía muchas condiciones con la pelota", cuenta Sergio, su padre, en una casa que alquilan en Villa Carmela.

"Es bueno escucharlos a los referentes del plantel. Nos enseñan cómo debemos pararnos en la cancha y cómo tenemos que comportarnos afuera. Estoy muy contento por compartir el vestuario con ellos"



A pocos metros, la joya del "Decano" tira paredes con Messi y Neymar. Quiere ganar, como cuando se pone los botines. Pero como en su carrera profesional, entiende que la tranquilidad será fundamental para triunfar. Es por eso que vive a fondo cada experiencia, como la que le tocó vivir con las estrellas del seleccionado argentino por Australia y Singapur hace un mes. "Aprendí mucho de Messi y de todos los jugadores que estaban en la gira. El primero que se me acercó fue el Joaquín Correa. Primero me saludó, pero después parece que se enteró que yo era tucumano y me invitó a la habitación", recuerda el juvenil.

"Cuando lo veía en la cancha a Messi por ahí me desconcentraba. Parecía que estaba caminando todo el tiempo, pero tiene una categoría superlativa"

Mientras le comenta a LA GACETA detalle de un viaje inolvidable, Tomás ya comienza a jugar el segundo encuentro de FIFA 17, esta vez con su club. El "golden boy" prefiere no ponerse en el equipo titular, pero presume de que su nombre está en un juego en el que grandes y chicos mueren por estar. El rival curiosamente es Independiente, que se medirá con el "Decano" por los 16avos de final de la Copa Argentina. Justamente la cabeza de Cuello está puesta en se choque y en los que se vendrán con el equipo ahora dirigido por Ricardo Zielinski: "el objetivo para este semestre es jugar más, tener mayor participación en el equipo y consolidarme en Primera División". "Poder a llegar a lo más alto con Atlético", sintetiza.

En Atlético pedirían que Cuello se sume al seleccionado Sub 20 después del partido con Oriente Petrolero



En la pantalla el partido está 2 a 0 a favor de los conducidos por Tomás. En Twitter empieza los rumores sobre refuerzos para los de 25 de Mayo y Chile, y hasta por ahí se pueden encontrar algunos tuits que hablan de supuestos intereses por el chico que en marzo del próximo año recién cumplirá 18 años. "Me tomo estas con cosas con tranquilidad. Hablo con mi representante que es el que se tiene que encargar de eso. Yo trato de enfocarme en el trabajo del día a día. Si sale algo serio, recién me sentaré a pensarlo", declara el pibe pero deja en claro que hoy disfruta jugar con la camiseta de Atlético.





Después de dos horas, la jornada de PlayStation se termina y Cuello comienza a pensar en el día siguiente. Se vienen días de una pretemporada dura, que servirá que para que tengas fuerzas en lo que resta del año y a la que se toma como un desafío. Otro más en su breve, pero rico recorrido como futbolista de primera.