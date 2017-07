Argentina está entre los ocho mejores del Mundial U19 de básquet

EL CAIRO.- El seleccionado argentino de básquetbol superó hoy a Egipto, organizador, por 72-67 en El Cairo, en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial U19 y se metió entre los ocho mejores del certamen. El cotejo contó con los siguientes parciales: Argentina 13-24, 22-14, 20-16 y 17-13.

El base juninense Facundo Corvalán (Bahía Basket) completó su planilla con 19 unidades (4-12 en tiros de cancha y 8-9 en libres), 8 asistencias y 6 rebotes. Además, el alero Santiago Vaulet (Bahía Basket) culminó con 13 puntos.

Argentina se enfrentará el próximo viernes 7 en cuartos de final a España, que superó con comodidad a Irán por 70-50 y es uno de los candidatos al título.

Los otros resultados de la jornada fueron los siguientes:

Francia 84-Puerto Rico 66; Canadá 87-Angola 65; Alemania 72-Nueva Zelanda 65; Mali 69-Estados Unidos 117; Corea del Sur 63-Lituania 110; Japón 55-Italia 57.

Los cruces de cuartos de final serán Francia vs. Canadá; Alemania vs. Estados Unidos; Lituania vs. Italia; y España vs. Argentina. (Télam)