Seis alimentos que jamás debes recalentar en el microondas

A veces por una cuestión de tiempo, el microondas se convierte en el fiel aliado dentro de la cocina. "Con unos segundos y listo...", suele ser el pensamiento con el que muchas veces sacamos comida de la heladera y la mandamos directo al otro lado de la compuerta. Sin embargo, hay que tener en cuenta una serie de alimentos que jamás deberás recalentar en uno de estos artefactos, que emplean ondas electromagnéticas para brindarle temperatura a la comida.



Pollo

Para comer una buena presa de pollo, lo esencial es terminarla y no dejar nada para el día siguiente ya que, con el paso de las horas, la carne cambia de composición y su digestión se vuelve más lenta. En lugar del microondas, es preferible darle un golpe de horno, a fuego lento, para lograr calentar la pieza deseada.







Papas

Uno de los ingredientes escenciales en muchos de los platos es la papa, que en muchos casos suele ser cocida antes de la elaboración final. Es recomendable guardarlas calientes en la heladera para evitar el desarrollo de la bacteria C. botulinum, causante del botulismo, y evitar usar el microondas, porque no ayudará a matar ese microorganismo.





Leche

La mamadera o la taza suelen entrar al microondas unos cuántos segundos. Lo que muchos de los usuarios desconocen es que, durante ese proceso que parece breve, la leche pierden la mitad de los nutrientes y elimina casi por completo la vitamina B12. Otro de las razones por las que hay que evitar el microondas es porque puede crear diferentes puntos calientes que pueden quemar al bebé.



Arroz

Cada vez que se cocina arroz, es mejor guardarlo en la heladera para evitar que se generen bacterias. En este caso también es recomendable calentarlo en una olla ya que así se podrán eliminar las bacterias.





Huevos

Otro de los alimentos que se deben evitar calentar en el microondas es el huevo, ya sea duro o revuelto, porque pueden volverse tóxicos si alcanzan altas temperaturas.

Manteca

Sí estabas acostumbrado a derretir la manteca en el microondas, mejor olvídalo. El excesivo calor puede llegar a reducir el valor proteico que la caracteriza.