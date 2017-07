Alfaro apareció en Casa de Gobierno de manera sorpresiva y reclamó $ 5 millones

El intendente capitalino Germán Alfaro apareció sorpresivamente en Casa de Gobierno para reclamar una transferencia de $ 5 millones que giró la Nación a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. "La transferencia se hizo el 21 de junio. Hoy es 5 de julio y la Provincia no me hizo la transferencia correspondiente. Tenemos la fiesta y actividades por desarrollar. Necesito ese dinero y no llega al municipio", protestó desde los pasillos.

Alfaro afirmó que no encontró al ministro de Economía, Eduardo Garvich, pero que gente de su cartera se comprometió a agilizar los trámites para el giro de dinero. "No me dijeron por qué el retraso. Les dije que necesitaba los recursos en función de las actividades que viene realizando la Municipalidad", agregó.

Festejos patrios: el operativo de seguridad comenzará el sábado en el microcentro de la capital

El jefe municipal indicó que es la primera vez que tiene este tipo de demora. "No quiero pensar que sean cuestiones electorales o cuestiones que no tienen nada que ver con la gestión. En definitiva, es dinero de los vecinos de San Miguel de Tucumán. Esperamos que hasta el fin de semana lleguen los recursos. No creo que sea tanta la burocracia para girar cinco millones de pesos, una suma que no es significativa", consideró.

El dinero, según contó Alfaro, es para organizar los festejos por el 9 de Julio y para la edición 2017 del Maratón Independencia, que se realizará el domingo 16 de julio.