Netflix y Spotify empezarán a tributar impuestos: ¿los clientes tendrán que pagar más?

El titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, anunció que las plataformas de servicios digitales, entre ellas Netflix y Spotify, comenzarán a pagar impuestos en todo el país. Ahora la gran pregunta es: ¿quién absorberá ese costo, las empresas o lo trasladarán a los usuarios?

"Vamos a gravar a Netflix. Lo haremos a través de los plásticos con que se paga el abono; las tarjetas serán agentes de retención", dijo Abad, según publicó el diario La Nación.

"Airbnb no posee inmuebles, pero alquila millones de inmuebles en todos los centros de veraneo; Facebook no crea contenidos, Netflix no usa cables, UBER no posee vehículos, Alibabá no posee inventarios y Whatsapp no es una telefónica. Es la desmaterialización total de la economía, y esto trae problemas para los esquemas normativos", argumentó Abad.

"Desaparece la intermediación, y el que junta a las dos puntas hace un gran negocio. El canal de cable que compite con este servicio paga impuestos, ¿por qué no una plataforma?", se preguntó.





ALBERTO ABAD. Titular de la AFIP. ARCHIVO

Hasta el momento, la pregunta del primer párrafo de esta nota no tiene respuesta. No se sabe aún cómo se implementará el sistema y si el costo será absorbido por las empresas o lo deberán pagar los clientes.

Si bien hay pocas precisiones, se estima que la AFIP ordenará que las tarjetas de crédito reciban de Netflix un adelanto a cuenta de obligaciones tributarias por la venta de servicios, puntualizó Clarín.