Manzur: "no importa que Macri se enoje, voy a seguir diciéndole la verdad"

Menos de 24 horas después de que el Presidente lo trató de "arisco y renegón", el gobernador Juan Manzur le respondió a Mauricio Macri y afirmó que no guardará silencio ya que hay políticas nacionales que no comparte y las tiene que cuestionar. "Hay cosas que no me gustan y las tengo que decir; las digo con respeto y humildad", dijo esta mañana en rueda de prensa.

El mandatario provincial enumeró las decisiones impulsadas por el gobierno nacional como la suba en los servicios, el precio de los alimentos, la caída del consumo y la suspensión de pensiones -que luego tuvieron marcha atrás-, entre otras cosas. "Así no, Presidente. Tenemos que cuidar a la gente más vulnerable, a la más humilde. Se lo digo con humildad y con respeto. Yo quiero ayudar a que todos estemos mejor, pero así no. Hay cosas que hay que modificar, no se puede seguir así. No importa que el Presidente se enoje, yo voy a seguir diciéndole la verdad. Lo que quiere este gobernador es ayudar", ahondó desde Banda del Río Salí, donde participó de los actos para conmemorar los 45 años de la municipalización de esa ciudad.

Macri, en una entrevista ayer con "División Noticias" (Canal 8), le pidió a Manzur que modifique el sistema electoral de la provincia. "Ellos han querido avanzar con los votos electrónicos y les dijeron que no, hay una causa judicial. En el mundo el voto electrónico va para atrás. No hay que poner una máquina entre lo que decide la gente y el papel", dijo, al tiempo que afirmó que cuando se acerquen elecciones provinciales se abocarán a modificar el sistema de acoples.

Consultado por la prensa, el Gobernador también hizo referencia a las declaraciones del subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartúa, quien reconoció que los proyectos de construcción de los diques El Clavillo (Catamarca) y El Naranjal (Alpachiri) están paralizados. El funcionario nacional había dicho que eso sucedía porque la Provincia no cumplió con las exigencias necesarias para la licitación de obras, algo que negó Manzur.

"No hay que poner excusas para hacer las obras. El presupuesto de Tucumán para todo el año es de $ 55.000 millones. En Capital Federal hay una obra sólo para los porteños y los de provincia de Buenos Aires que más de 45.000 millones ¿Saben para qué? Para enterrar un tren. Pongamos prioridades. Aquí hemos tenido 12 provincias bajo el agua. Hacen falta diques y canales. Estímulos para el sector productivo… Hay que fijar prioridades", concluyó.