Rosario Central aparece ahora en el horizonte de Fernando Zampedri

Que River, que Racing... El nombre de Fernando Zampedri es uno de los que más suena en el mercado de pases. Y ahora se agregó Rosario Central a la lista de clubes interesados en el goleador de Atlético.

La agencia Télam da cuenta que "El Canalla" está dispuesto a pagar la ficha del chajariense, que ya antes de lesionarse era mencionado en el radar de un club chino, pero el propio jugador desestimó aquella posibilidad para quedarse a jugar la Copa Libertadores con "El Decano".

Concluido el Campeonato de Primera División, se reflota con firmeza la chance de que el artillero continúe su carrera fuera de Tucumán. Luciano Cefaratti, vicepresidente de Central, aseguró que ya hay tratativas con la dirigencia "Albiceleste".

"Estamos hablando con los dirigentes de Atlético Tucumán y con el representante del jugador, y hemos avanzado en la negociación", precisó Télam.

El propio jugador, entrevistado por la este mediodía por la emisora rosarina LT3, no ocultó su deseo de recalar en el equipo del barrio Arroyito. "Me gusta la propuesta de Central, un club del que me gustó la cancha y la gente, y donde un jugador se debe sentir bien", expresó Zampedri.

Cefaratti añadió, por otra parte, que la entidad mantiene sui intención de incorporar al zaguero Wiliam Tesillo, de Independiente Santa Fe, y que esperan definir lo de Néstor Ortigoza, también pretendido por Boca.