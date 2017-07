"No había propaganda para que me voten", dijo una precandidata a la que le pusieron faja roja en el afiche

La primera precandidata del Frente Renovador Auténtico, Mariela Domenichelli, se refirió esta mañana a la faja de infracción que colocó la Justicia Nacional Electoral sobre los afiches en los que aparecía su rostro junto a Sergio Massa. "No fuimos notificados de las infracciones por publicidad, pero hace dos meses que hay afiches en las calles de otros", manifestó la massista en diálogo con el programa "De tu lado".

"Nosotros usamos espacios pagados, es un afiche de presentación del partido. No hay número de lista. Muchas veces no es igual para todos. Nos sorprende porque no había propaganda para que me voten", agregó Domenichelli en la entrevista con "Radio Rivadavia".

Por qué les pusieron una faja roja a los primeros carteles de campaña en Tucumán

La precandidata massista encabezó hoy la presentación oficial de las candidaturas. "Mi corazón está en el Peronismo. Vamos a ganar las elecciones, la gente necesita un cambio", concluyó.

Se pueden denunciar con fotos y videos las campañas electorales en posible infracción

La Justicia Electoral Nacional llevaba detectadas en Tucumán seis infracciones por campañas fuera de término, en San Miguel de Tucumán y en Yerba Buena. El secretario electoral Rogelio Rodríguez del Busto explicó que están realizando recorridas por la provincia ya que la propaganda electoral debe comenzar en nueve días; es decir, un mes antes de las PASO (13 de agosto).

Los postulantes relativizaron las advertencias de la JNE

De acuerdo al informe de Rodríguez del Busto, aparecen mencionados el Frente Amplio (lo encabeza Mario Koltan); el Movimiento de Unidad Popular (liderado por Luis Romano) y el Frente Renovador Auténtico.