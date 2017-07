"Que River se disculpe con los otros 15 equipos", dijo el presidente de Guaraní

ASUNCIÓN.- El presidente de Guaraní, Juan Alberto Acosta, contestó con dureza a las afirmaciones de su par riverplatense, Rodolfo D’Onofrio, quien había anticipado que "no habrá camaradería hasta que Guaraní pida disculpas" por el sonado tema del doping.

Acosta recordó el maltrato recibido por el equipo paraguayo en su anterior cruce con los de Núñez por semifinales de la Copa Libertadores 2015. "Cuando fuimos a Argentina nos trataron como animales, cuando ellos vinieron les tratamos como gente decente", aseveró el dirigente de "El Cacique".

La previa de esta noche del partido que se jugará en el "Defensores del Chaco" desde las 21.45 de Argentina empezó a caldearse cuando se hizo público los casos de doping de Lucas Martínez Quarta y Claudio Mayada, del elenco riverplatense.

Cuando se conoció el tema, Acosta pidió "transparencia" a la Conmeboil, aunque acllaró que no pretendía que su club "gane los puntos en los escritorios". El entrenador argentino Daniel Garnero cuestionó la ampliación del cupo de refuerzos para esta instancia (seis): "nosotros no hicimos nada, no les dimos de tomar nada a nuestros jugadores ni a los ajenos. Que cada uno se haga cargo de lo suyo: no nos mandamos ninguna c....., no tenemos nada que ver con la c..... ajena. Hubo algo que no me gustó", había manifestado. (Especial)