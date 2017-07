Tiene 17 años, todavía va al colegio y ya maneja las páginas y las redes oficiales de San Martín

A Ignacio Guzmán le brillan los ojos. Va de un lado a otro, apurado. Se instala detrás de una pantalla y abre pestaña tras pestaña en su computadora planificando su jornada. Es como un niño con juguete nuevo, y aunque su tarea no es cosas de chicos, él realmente lo es: aún va al colegio y tiene 17 años. Pero ya es diseñador web, encargado de la gráfica, fotógrafo y uno de los “community manager” de la prensa de San Martín.



En el grupo le dicen “Cerebrito”. Pero no es de los apodos que más le gusten. “Es más bien un ‘todo terreno’. Tiene 17, pero parece un viejito de 40 con todo lo que sabe”, cuentan sus amigos. Es que su currículum "no pega" con su carita de adolescente.

Leandro Díaz es el primer refuerzo del "Santo"



“Empecé cuando tenía 14 años creando una página sólo por divertirme”, dice “Nacho”. ¿Qué hacía? “Y… Lo que hoy todos criticamos: era de los que te agarran la información, la copian y la pegan. Esa era mi idea en un comienzo y, bueno, logré hacer una página de internet con los pocos conocimientos que tenía”, recuerda el creador inicial del sitio partidario “Repúblik de Ciudadela”, en su momento conocido como “Casm Tucumano”.

El día en el que un hincha del "Santo" murió de emoción en la cancha



“En ese momento el que me llamó fue Maxi Plaza (hoy integrante de la Comisión Directiva del ‘Santo’). Había visto lo que hacía y le gustaba. Me dijo que teníamos que hacer un medio partidario y yo, con 14 años, lo tomé como una idea linda. Quería ir a la tribuna y sentarme a escribir”, recuerda este alumno de Gymnasium.



Ambos fueron sumando gente al proyecto. “Fui aprendiendo de a poquito, siempre para darle la mejor información al hincha”, sostiene.



“Nacho” llegó a la prensa oficial luego de las elecciones que consagraron a Roberto Sagra como nuevo presidente del club. “Al arrancar le tiré la idea al jefe de prensa de que San Martín es un club enorme, y por lo tanto tenía que estar a la altura de los grandes. Para eso la difusión es muy importante y los detalles decorativos y gráficas quedan buenísimos. Esas son las cosas que hacen los más grandes del futbol argentino”, entiende. Hoy, su objetivo es "lavarle la cara" a las páginas oficiales del club.

Una motivación



“Si bien también hice un medio partidario de San Jorge, siempre estuve en San Martín porque soy hincha desde chico y socio desde que tengo un año. El ‘Santo’ fue una motivación y a medida que avanzaba empecé a escribir más; a sacar más fotos y a mejorar”, cuenta “Nacho”.



“Esto más que un sueño cumplido, es un desafío. Será sueño hecho realidad una vez que se deje el área de prensa como tiene que ser: a la altura de los mejores”, dice “Nacho”.



Tiene 17 años, pero va siempre con la compu bajo el brazo, la cámara en el hombro y ejecutando las ideas que afloran de su cabeza.

Los sitios en los que trabaja

La página oficial: www.clubatleticosanmartin.com

Twitter: @CASMOficial

Facebook: www.facebook.com/CSMoficial

Instagram: www.instagram.com/clubatleticosanmartin