Silvina Luna confirmó que se peleó con "El Polaco" y lloró en el Bailando 2017

Silvina Luna y Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como "El Polaco", terminaron con una relación que duró apenas unos meses. La propia modelo fue le encargada de anunciar la ruptura en el Bailando 2017 y descartó que Barby Silenzi haya tenido que ver en la pelea.

"Es difícil hablar de ésto acá, pero es parte del show. El sentimiento no se va, pero necesitábamos parar la pelota y ver si seguíamos adelante con el proyecto que teníamos. Quiero aclarar que Barby (Silenzi) no tiene nada que ver, ella no es el problema, es mucho más profundo. Nosotros sabemos qué tenemos que reflexionar cada uno", dijo la rosarina.

En ese momento, Moria Casán pidió la palabra y tiró: "me dejó entrever que desde que está con vos, sus cosas no están bien, no le va bien en nada, no tiene armonía. No sabe por dónde agarrar, siente que no es él estando con vos, como que tenés una dominación que lo saca".

La modelo no pudo contener las lágrimas y manifestó el mal momento que está pasando. "Tengo sentimientos, soy persona. Estoy así y punto, no digan cosas que no saben. Entiendo que quieras defender a tu amigo, yo lo acompañé en sus peores momentos. Que lo diga él si le restaba en su vida", sostuvo Luna. ¿Habrá reconciliación?