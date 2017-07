El presidente Mauricio Macri sostuvo hoy que el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, está "arisco y criticón", luego de una primera etapa de convivencia entre la Nación y la provincia a la que calificó como "muy buena".

"Con Manzur arrancamos muy bien, estaba muy entusiasmado, pero ahora se puso arisco y criticón. Yo le recomiendo a él que haga la reforma política y terminar con las colectoras, esas cosas raras que se hacen en las votaciones e ir a un gobierno abierto, para dar transparencia", dijo el jefe de Estado en declaraciones a Canal 8.

Asimismo, defendió el Plan Belgrano que encabeza el candidato a senador José Cano, y dijo no saber "por qué hacen cuestionamientos, cuando empiezan a ver las obras que hemos hecho, no sé hace cuántos años no había esa cantidad de obras en el norte argentino, que es siempre el más postergado".

Macri confirmó además que no podrá participar en Tucumán de los festejos por el 201º aniversario de la declaración de la Independencia, ya que estará participando de la Cumbre de Líderes del G-20 en Alemania durante el fin de semana. "Este 9 de Julio lamentablemente no voy a poder estar, voy a estar en Alemania y me va a reemplazar la vicepresidenta Gabriela Michetti muy bien, el año pasado lo pasamos increíble", recordó el mandatario.

Al ser consultado sobre la campaña electoral y las distintas ofertas que habrá en todo el país, el Presidente enfatizó que "el hecho político más importante" es que Cambiemos "presentó una propuesta para cada distrito, cada provincia, con los mismos que empezamos, yéndonos mejor que nunca, con el radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica".

En ese sentido, mencionó que "en la historia argentina este tipo de espacios compartidos, al poco tiempo estaban todos peleados, no trabajando como corresponder por la gente y acá hay un conjunto de personas cada vez más enfocadas en la tarea".

El presidente Mauricio Macri sostuvo hoy que el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, está "arisco y criticón", luego de una primera etapa de convivencia entre la Nación y la provincia a la que calificó como "muy buena".



"Con Manzur arrancamos muy bien, estaba muy entusiasmado, pero ahora se puso arisco y criticón. Yo le recomiendo a él que haga la reforma política y terminar con las colectoras, esas cosas raras que se hacen en las votaciones e ir a un gobierno abierto, para dar transparencia", dijo el jefe de Estado en declaraciones a Canal 8.



Michetti podría sustituir a Macri en los festejos del 9 de Julio

Asimismo, defendió el Plan Belgrano que encabeza el candidato a senador José Cano, y dijo no saber "por qué hacen cuestionamientos, cuando empiezan a ver las obras que hemos hecho, no sé hace cuántos años no había esa cantidad de obras en el norte argentino, que es siempre el más postergado".



Macri confirmó además que no podrá participar en Tucumán de los festejos por el 201º aniversario de la declaración de la Independencia, ya que estará participando de la Cumbre de Líderes del G-20 en Alemania durante el fin de semana. "Este 9 de Julio lamentablemente no voy a poder estar, voy a estar en Alemania y me va a reemplazar la vicepresidenta Gabriela Michetti muy bien, el año pasado lo pasamos increíble", recordó el mandatario.

"Me encantaría estar en dos lugares a la vez pero generalmente no se puede, por ahora", dijo Macri al referirse a su ausencia durante los actos del 9 de Julio en Tucumán



Al ser consultado sobre la campaña electoral y las distintas ofertas que habrá en todo el país, el Presidente enfatizó que "el hecho político más importante" es que Cambiemos "presentó una propuesta para cada distrito, cada provincia, con los mismos que empezamos, yéndonos mejor que nunca, con el radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica".



En ese sentido, mencionó que "en la historia argentina este tipo de espacios compartidos, al poco tiempo estaban todos peleados, no trabajando como corresponder por la gente y acá hay un conjunto de personas cada vez más enfocadas en la tarea". (DyN)