"Tengo fantasías con vos": el primer mensaje de Diego Latorre a Natacha Jaitt

Natacha Jaitt visitó Intrusos y dio una entrevista en la que contó los detalles de su relación con Diego Latorre. "Tengo fantasías con vos", decía el primer mensaje que el ex futbolista le habría enviado el año pasado.

La mediática dio su versión del escándalo y recordó la primera vez que el periodista se le insinuó. "Fue en los Martín Fierro de Radio del año pasado. Paró su camioneta en la puerta del Hilton y me dijo: 'subí'", comentó. Y agregó: "no subí. Le dije que era una falta de respeto, que Yanina (su esposa) estaba a unos metros".

Según reprodujo el sitio gente.com.ar, Jaitt contó que se vieron entre cuatro y cinco veces. En uno de esos encuentros, Latorre le habría comentado que no era la primera vez que le era infiel a su mujer. "Me contó que una mujer se había enamorado de él y que se le había complicado: 'hace ocho años que estoy haciendo buena letra', me dijo", declaró la vedette.

Por otro lado, opinó sobre la aparición del ex jugador en el programa de Marcelo Tinelli: "lo obligó ella (Yanina) porque disfruta con todo esto. Eso no es un matrimonio". Y continuó acusando a la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" de "cínica".

Finalmente, Jorge Rial le preguntó el motivo por los que difundió los escándalosos audios de Latorre y ella respondió que no hubiera ocurrido si él le hubiese contestado el teléfono. Reafirmó la versión que dio en un principio en la que aseguraba que los mensajes y videos fueron extraídos de una tablet que le robaron.