D'Onofrio: "no habrá camaradería con Guaraní hasta que nos pidan disculpas"

ASUNCIÓN.- Rodolfo D'Onofrio llegó a la capital paraguaya presidiendo la delegación de River, que mañana enfrentará desde las 21.45 a Guaraní en el cotejo de ida por los octavos de final de la Copa Bridgestone Libertadores.

El titular del club de Núñez se mantiene inflexible en su postura de no confraternizar con sus pares del club anfitrión por las declaraciones vertidas acerca del controvertido caso de doping de los futbolistas Camilo Mayada y Martínez Quarta.

“No habrá camaradería hasta que nos pidan disculpas porque mintieron. No tienen ningún derecho a estar enojados, no me parece bien lo que hicieron, en especial con las entradas. Es un abuso”, lanzó el máximo dirigente "Millonario", también molesto por los altos precios fijados para los hinchas de la "Banda roja" en el encuentro de mañana.

Los seguidores del visitante deben oblar entre $ 846 (Populares) y $ 1.178 (Preferenciales). D'Onofrio insistió en que hay mucha "maldad" contra su club por el tema del doping.

En otro orden, sostuvo que Gonzalo Martínez se quedará para "ganar otra Copa Libertadores con el equipo" y se refirió a las posibles llegadas de Leonel Vangioni y Nicolás De la Cruz.

Respecto del lateral, sentenció que "River no pagará un peso porque cuando él se fue al Milan, lo hizo con el pase en su poder. Y De la Cruz (hermano de Carlos Sánchez y figuar del Liverpool uruguayo) es un jugador que interesa, estamos expectantes". (Especial)