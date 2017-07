¿Qué dijo el ex novio de Antonela Roccuzzo del casamiento con Messi?

La boda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo sigue siendo noticia, mientras los últimos invitados siguen aportando donaciones a la fundación Techo y Rosario se despide del desfile de celebridades que coparon el fin de semana la ciudad.

Ahora es por las declaraciones del ex novio de Anto, que mantuvo una relación de varios años con la señora de Messi, durante el tiempo desde la partida del futbolista a Barcelona y la segunda vuelta con su noviecita de la infancia.

Según contó una amiga de Roccuzzo, el muchacho -cuyo nombre no trascendió- no fue indiferente a la boda del año y cuando vio a su ex pareja de blanco exclamó: "al menos no me dejó por cualquiera, ¡me dejó por Messi!".

Mirá las fotos de aquel romance.