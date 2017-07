Piden que Milani vaya a juicio oral por enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Jorge Di Lello requirió la elevación a juicio oral y público de la causa penal contra el detenido ex jefe kirchnerista del Ejército César Milani por supuesto enriquecimiento ilícito, informaron hoy fuentes judiciales.



El petitorio del funcionario del Ministerio Público fue presentado al juez federal de la causa, Daniel Rafecas, que en diciembre pasado procesó por aquel delito a Milani y le impuso un embargo de sus bienes por cinco millones de pesos, al entender que no pudo justificar la compra de una casona de 1.150 metros cuadrados en el barrio La Horqueta, del partido de San Isidro.



En abril pasado, la Sala Dos de la Cámara Federal ratificó el fallo de primera instancia, así como el procesamiento como supuesto partícipe necesario del militar y amigo de Milani, Eduardo Enrique Barreiro, que además está imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y cumple por ello arresto domiciliario.



"César Milani no contaba con disponibilidad económica declarada y comprobada para lograr la adquisición de la vivienda situada en la calle O'Higgins 3636 de La Horqueta, San Isidro, provincia de Buenos Aires", afirmaron los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, se informó hoy oficialmente.



Añadieron que "amén de las diversas inconsistencias claramente señaladas en los informes contables practicados respecto de lo declarado en el período 2001/2008, el flujo de fondos que poseía para tal operación fue evaluado por los peritos de todos los organismos intervinientes con resultado negativo en cuanto a su capacidad".



Rafecas había considerado que "existen elementos más que sólidos, concordantes y suficientes para tener por probado, con el grado de probabilidad que requiere este pronunciamiento, que César Milani incrementó su patrimonio de manera apreciable, ilícita e injustificadamente durante el período en el cual ejerció la función pública como Director de Inteligencia del Ejército Argentino, incremento que fuera verificado entre los años 2009 y 2011".



El valor de la casa declarado en la escritura pública fue de 1.500.000 pesos y para intentar justificar el origen del monto faltante, Milani habría apelado a fraguar un documento, supuestamente fechado en diciembre de 2009, por el cual su amigo y compañero de armas retirado Barreiro aparecía efectuándole un préstamo de U$S 200.000 (unos $ 800.000 para esa fecha).



Pero los peritos contadores oficiales descartaron ese papel como válido porque "no tenía fecha cierta, ni tenía respaldo de movimiento bancario alguno, ni intervención de escribano o de testigos" y porque Barreiro "carecía de la solvencia económica mínima como para poder prestar una suma semejante".



Además ni Milani ni Barreiro reflejaron en sus declaraciones juradas impositivas la existencia del mutuo en cuestión. Milani también ofreció como prueba la venta que le hizo a Barreiro de un departamento de su propiedad en la calle Moldes, en noviembre de 2010, como si hubiera sido parte del pago entre ambos, pero esa operación también quedo impugnada porque, entre otros puntos, el ex militar continuó pagando las expensas durante los tres meses siguientes a la supuesta venta.



Milani, de 62 años, está preso desde el 17 de febrero en el pabellón para detenidos por delitos de lesa humanidad de la Unidad 31 de Mujeres del penal federal de Ezeiza por los secuestros de Pedro Adán Olivera y de su hijo Ramón Alfredo Olivera, ocurridos en marzo de 1977 en La Rioja.



También está procesado el ex jefe del Ejército por el encubrimiento del secuestro y la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo en 1976 en Tucumán.