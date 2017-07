Las fotos de las vacaciones románticas de Lali Espósito

Acompañada por su novio Santiago Mocorrea, la cantante Lali Espósito compartió en las redes sociales una serie de fotos de sus vacaciones románticas. Aunque no aclaró en dónde, está claro que la pareja eligió algun destino paradisíaco para recargar las pilas, después de su semestre agitado.



Desde su cuenta de Instagram, la cantante subió fotos para que sus seguidores la llenen de amor y de "likes".





Una publicación compartida de Lali (@laliespositoo) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 7:12 PDT

Una publicación compartida de Lali (@laliespositoo) el 29 de Jun de 2017 a la(s) 9:18 PDT

Con bikini, auriculares y un refrescante trago, la ex protagonista de Esperanza Mía se mostró relajada, con un paisaje playero en el fondo."Descansando para lo que se viene #NonStop #amor #NoFiltro #lavidalinda. Ph by my love", fue uno de los mensajes que Lali compartió con sus fans al tiempo que afirmó que "cuando todo es lindo y feliz".