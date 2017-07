Federal B: paso a paso se llega lejos

Pasos firmes y seguros. Ese es el pensamiento que tienen Aníbal Roy González y Andrés Jemio Portugal, la dupla técnica que asumió hace poco en Sportivo Guzmán, con la idea de ser protagonistas del Federal B.

Por ahora son cuatro los refuerzos que llegaron al equipo de Villa 9 de Julio: Ariel Guzmán, Edgardo Rojas, Jorge Nieto y Oscar Fernández. Pero en el “Juliano” no se conforman. “La idea es sumar un delantero, un enganche y un volante por afuera. Todos puestos claves para lo que pretendemos”, dijo González, que se tiene fe. “Llevamos pocos días de trabajo, pero estamos bien. El primer objetivo será clasificar”, agregó.





Apuesta a ser un equipo regular

Si bien no descuida el torneo Anual liguista, Bella Vista mira de reojo el arranque del Federal B. “Estamos ansiosos. Queremos pelear los dos frentes”, le dijo a LG Deportiva Manuel Cruz Acosta, entrenador “Gaucho” en la recta final al inicio del torneo.

El entrenador primero quiere pensar en la finalísima contra Tucumán Central (el miércoles) para tratar de escaparle al descenso y ahí sí, centrar toda su atención en el inicio del Federal B. “Este torneo va a ser muy difícil. Tendremos que ser muy fuertes jugando como local y, además sumar afuera”, explicó el DT que ya sumó a Mauricio Verón, Gerardo Ibáñez y Franco Ovejero, entre otros.

No le teme al desafío

“Tenemos la base del equipo y eso no es poca cosa”, explicó Ricardo Amaya, entrenador de Deportivo Aguilares, que no se conforma. “En estos días sumaremos los refuerzos que necesitamos para suplantar a los que se fueron”, agregó.

El DT “Celeste” quiere pelear por cosas importantes en este Federal B. “Será un campeonato muy exigente y nuestra zona creo que será de las más difíciles, hay equipos con mucha historia. Por eso deberemos ser muy regulares”, aseguró y fue más allá. “Lo tomamos con mucha seriedad y compromiso. Hay que pensar fecha a fecha, sin desesperarnos; así conseguimos el ascenso”, sentenció.

El “Villero” busca un delantero de punta

“Estamos buscando un delantero de punta para tratar de completar el plantel”, dijo Rodolfo Ávila, presidente de Amalia, cuando LG Deportiva le preguntó sobre la marcha de las negociaciones con miras al Federal B.

Avila reconoció que hablaron con José Moreno y Sebastián Dip, quienes agradecieron el interés, pero por razones laborales seguirán jugando en Marapa. “Tenemos en carpeta a Néstor Urueña, de San Juan, y a Abel Olmos, de San Jorge. Esperamos poder cerrar lo antes posible este tema”, sostuvo el titular de los “Villeros”.

En las últimas horas, se conoció el interés de Deportivo Madryn por contratar a Salvador Mónaco, el técnico “Villero”. Al respecto, Avila respondió: “estuve el sábado pasado con él y no me comentó nada. No me puedo llevar por versiones, así que estoy tranquilo. Confió que seguirá en el club”, expresó el dirigente.

Tiró la casa por la ventana

San Antonio de Ranchillos apostó fuerte para este Federal B y tiró la casa por la ventana. La directiva del “Diablo” contrató a Marcelo Rubino, un viejo conocedor de la categoría y sumó muchísimos jugadores de experiencia y calidad; dejando en claro que la idea será ser protagonistas.

“Es una zona muy difícil, de las más fuertes del campeonato. No tengo ninguna duda que de acá va a salir el equipo que termine logrando el ascenso”, dijo Rubino, que no le teme al desafío. “Estamos en condiciones de dar pelea a cualquiera. Son 18 finales y desde este fin de semana, vamos a apostar bien alto”, concluyó el entrenador “Rojo”.

Confianza es lo que sobra

“Estamos muy bien. Nuestro objetivo será mejorar la campaña que realizamos en el torneo anterior; lo que significa estar en la pelea por la clasificación. Sabemos que va a ser un torneo difícil, porque todos los equipos conformaron buenos planteles, pero tenemos fe”, dijo Daniel Hernández, entrenador de Lastenia.

La “Gloria”, que debutará de local ante Deportivo Aguilares, apuesta fuerte. “Es bueno comenzar en esa condición. Debemos hacernos fuertes en casa para poder pelear por la clasificación. Tenemos una buena base y en el transcurso de la semana llegarán dos centrales y un volante por izquierda que son de otro categoría”, remató.

Animarse a más, el objetivo en Lules

En la temporada pasada, Almirante Brown peleó el ascenso hasta las últimas instancias y falló por poco.

Por eso, la dirigencia del “Marino” apostó a mantener la base y a tratar de darle el salto de calidad al plantel. José Mercado decidió sumar al arquero José Fernández (regresó luego de su paso por Ateneo) y el volante Emilio Romero.

“Este torneo va a ser muy com

complicado porque hay sólo dos boletos para la próxima fase y el nivel de los equipos es muy parejo. La clave será encontrar rápidamente la regularidad. Además, si te dormís podés llegar a pelear por el descenso”, sentenció Mercado, que no quiere sorpresas.

