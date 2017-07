Al menos 28 heridos en un tiroteo en un club nocturno de Estados Unidos

Al menos 28 personas resultaron heridas en un tiroteo en un club nocturno en el estado de Arkansas en la madrugada de hoy (hora local), desencadenado al parecer por una disputa entre bandas rivales, informó hoy la policía.

Tres de los heridos resultaron lastimados cuando la gente huía del local llamado "Power Lounge" en la ciudad de Little Rock. Los otros 25 dentro del club y tienen entre 16 y 35 años.

La policía habló de un "tiroteo" que desató el pánico entre los asistentes. Se cree que el incidente no tuvo un trasfondo terrorista. "Si bien no hay sospechosos detenidos, no hay riesgo para la gente", dijo el jefe de policía de Little Rock, Kent Buckner según la agencia Dpa.