Randazzo, contra Cambiemos: “recogen lo peor del gobierno kirchnerista”

El ex ministro del Interior y precandidato a senador de Cumplir Florencio Randazzo advirtió hoy que algunos funcionarios de Cambiemos “recogen lo peor” del gobierno kirchnerista por la “intolerancia frente a posiciones diferentes”, en tanto definió que buscará encarnar una “esperanza” para las eleciones presidenciales de 2019.



“Lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir con las promesas de campaña, hay demasiada gente pasándola mal como para que pierdan tiempo hablando de los demás”, sostuvo Randazzo luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, lo ubicara junto a Cristina Fernández y Sergio Massa en la “misma matriz sistémica de lo peor del PJ bonaerense”.



El ex ministro del Interior del kirchnerismo planteó que “lo único que han hecho” desde Cambiemos es “agudizar todos los problemas y crear nuevos. Me produce una enorme tristeza que quienes tienen responsabilidad de gobernar se dediquen a descalificar”.



Al respecto, apuntó en diálogo con radio Continental que en la administración de Mauricio Macri “recogen lo peor de lo que, en una etapa, protagonizaron algunos funcionarios en nuestro gobierno”, en referencia a “la intolerancia frente a posiciones diferentes y la soberbia de no recapacitar sobre aquellas cosas que se señalan que no funcionan”. “Me preocupan esas actitudes, porque uno tiene que estar atento, alerta y ser receptivo de los problemas que hoy está pasando la economía y el hombre de carne y hueso”, añadió.



Tras advertir que “la sociedad va a estar plebiscitando al Gobierno” en las legislativas de octubre, dijo que su postulación por el PJ responde al objetivo de “ser una esperanza de cara a 2019”.