Es un hecho: Macri no viene a Tucumán y pasará el 9 de Julio en la Fragata Libertad

El aniversario de la Independencia, al parecer, será muy diferente para el presidente Mauricio Macri. El mandatario encabezará los festejos en el puerto de Hamburgo en Alemania, a bordo de la Fragata Libertad, junto a sus tripulantes, y no estará en el Jardín de la República.

Si, Macri no vendrá a Tucumán para el acto del 9 de Julio, ya que no tendrá tiempo físico para llegar a la provincia. Así lo dispuso Presidencia de la Nación luego de evaluar en estos días la agenda de la cumbre de presidentes del G20, en Hamburgo, a la que el mandatario asistirá el 7 y 8 de julio. El jefe de Estado, por ello, se quedará en Alemania.



Según la agencia Télam, fuentes calificadas de la Casa Rosada afirmaron que el presidente tenía intenciones de estar para el 9 de julio en Tucumán, pero evaluó que no llegaría a tiempo. Antes de no hacer ningún festejo, aprovechó la escala de la Fragata Libertad en Alemania, que es donde se desarrollará la cumbre del G20, para conmemorar con los hombres de la Armada esa fecha patria.



"Sabemos que no es lo ideal que el Presidente festeje afuera de la patria el Día de la Independencia, pero no había más opciones", admitió un funcionario allegado al jefe del Estado.

Manzur dijo que Macri tiene que estar en Tucumán el 9 de Julio sí o sí

Durante la inauguración del túnel de la Mendoza, el gobernador Juan Manzur insistió con que Macri debería venir a la provincia para el 9 de Julio. "Es el presidente de todos los argentinos y, como siempre, lo vamos a recibir con mucho respeto, con entusiasmo, con mucha alegría para celebrar la fiesta patria. En ese sentido, no tengo ninguna duda de que el presidente va a cumplir con la ley”, dijo.

Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa confirmaron que Macri estará con los 269 tripulantes del buque entre comandantes y cadetes navales que realizan su formación en la Fragata Libertad como parte de la instrucción de la Escuela Naval Militar. El 9 de julio el comandante Fernando Maglione y el segundo comandante Osvaldo Raúl Chiñi de la Fragata estarán esperando al Presidente en la escalinata del buque para encabezar el acto de la Independencia.

Desfile de gauchos y vigilia en la plaza: así serán los festejos por el 9 de Julio

Con la ausencia de Macri, en su lugar lo hará la vicepresidenta Gabriela Michetti. El Gobierno provincial ya dio a conocer el esquema de los festejos.





1- El 8 se le cantará el “feliz cumpleaños” a la patria en la plaza Independencia. El gobernador Juan Manzur pidió a las personas que asistan que lleven banderas celestes y blancas.



2- El 9 por la mañana se realizará el Tedeum en la Catedral y luego la tradicional visita a la Casa Histórica.



3- El 9 por la tarde se realizará un desfile cívico-militar en la zona del parque 9 de Julio. Participarán agrupaciones gauchas, escuelas, las fuerzas de seguridad y representantes de distintas instituciones.