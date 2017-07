Para Frigerio, Cristina está copiando la estrategia electoral de Cambiemos: "faltan los globos amarillos"

BUENOS AIRES.- El ministro del Interior, Obras públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, dijo hoy que la ex presidente Cristrina Kirchner, "está copiando" la estrategia electoral de Cambiemos, y opinó que la ex mandataria "ahora descubre la importancia de estar cerca" de la gente.



"Es evidente que está copiándonos en todo, en este intento de tener cercanía con la gente, después de 12 años de un gobierno kirchnerista que se aisló".



Para el funcionario, "faltan los globos de color amarillo en el kirchnerismo": "Llama la atención que se olvidaron del FpV y La Cámpora. Esas palabras no existen más en el léxico del kirchnerismo".



La reflexiones del ministro, durante una entrevista en Radio Continental, hacen referencia a la actividad de la ex presidenta, quien esta semana visitó una Cooperativa de trabajo recuperada en el conurbano bonaerense, y también mantuvo un diálogo a través de las redes sociales con un panadero de Santiago del Estero, que le dedicó una canción a través de un video que subió a twitter, a quien contactó para saludarlo.

Para Gabriel, que amasa facturas con amor y con fe, y para su familia, gracias de corazón. pic.twitter.com/ADL65E98f6 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 30 de junio de 2017

Frigerio, además, se mostró confiado en un próximo triunfo electoral de Cambiemos al señalar que la respuesta a este cambio no es igual para todos: "Somos plenamente conscientes de ello, y la mayoría quiere mantener este rumbo y no volver al pasado".