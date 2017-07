Camino a las PASO: dimes y diretes de los candidatos

Silvia Elías: “saben que van a perder”

La senadora cree que la inclusión de jaldo es una muestra de debilidad

La senadora radical Silvia Elías de Pérez señaló que la candidatura del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, es una muestra de debilidad de parte del oficialismo. “Que saquen a jugar a Jaldo demuestra que tienen miedo, que están desesperados porque saben que van a perder”, aseguró la parlamentaria en el marco del acto por los 126 años de la Unión cívica Radical que se llevó a cabo en la plaza Hipólito Yrigoyen. También manifestó que en el Frente para la Victoria tucumano no hay figuras que atraigan ni convenzan al electorado. “La gente se cansó de las mentiras; sufrieron mucho durante todos estos años en el que Alperovich, Manzur, Jaldo y su gente les robaron las ilusiones. Saben que no miden y ponen al ‘menos peor’ para pelear las elecciones”, fustigó la vicepresidenta del comité Nacional de la UCR. “Nuestros candidatos tienen claro que debemos seguir en el camino del cambio que eligieron los argentinos en el 2015. Eso nos permitirá dejar atrás el populismo, el autoritarismo y el uso de los recursos del Estado como capital propio”, se refirió respecto a la lista de Cambiemos.

El MUP no se baja

El ex concejal Luis Romano asegura que plantearán el disenso partidario en las urnas

El referente del Movimiento de Unidad Popular (MUP), Luis Romano, aseguró que el espacio que lidera no se baja de la lista de precandidatos a diputado que presentaron para las PASO de agosto. “Nuestro compromiso es con la gente y plantearemos el disenso en las urnas, sin sacar los pies del plato del justicialismo. Al peronismo le está faltando sangre nueva, sangre de los jóvenes dirigentes que queremos cambiar la realidad actual del partido. Y la única forma de hacerlo es participando y no sacando los pies del plato como hicieron otras listas”, afirmó Romano. Luego, el ex concejal de Alberdi recordó la performance del MUP en las Primarias de 2013. “Somos un proyecto consolidado a lo largo y a lo ancho de la provincia, que en 2013 cosechó 30.000 votos. Por eso vamos a seguir adelante para darle participación a miles de compañeros que hoy piden un cambio en la conducción partidaria. No somos traidores como los que se fueron sin la sentencia de las urnas”, expresó Romano.

Contra José cano y Osvaldo Jaldo

El fit reclama que haya presupuesto para atender a víctimas de violencia de género

Alejandra Arreguez, segunda postulante a diputada por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, criticó que no se aplique la ley de emergencia en violencia de género. “¿Cuántas víctimas más tienen que esperar que haya para comenzar a construir los refugios, para brindar asistencia, para concretar lo que ellos mismos votaron hace medio año? ¿Cuántos refugios podrían ya haberse construido con los $ 16 millones que utilizó Jaldo en concepto de “publicidad oficial” para promocionar su candidatura? Hace 19 meses que Cano cobra $150.000 como ministro para no hacer nada de lo que prometió”, planteó la referente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

Parajón no quiere dinero

El titular de pueblo unido dice que se unió al pj para luchar contra el macrismo

El ex legislador Gumersindo Parajón adelantó que su partido, Pueblo Unido, no recibirá ninguna suma de dinero por los votos obtenidos -en caso de que le correspondiera- como miembro de la alianza Frente Justicialista por Tucumán. “Los votos son de ustedes y lo único que hacemos nosotros es trabajar por el triunfo de este frente. Nuestra alianza con el PJ es ideológica y lo que nos une es una democracia con justicia social, nuestra lucha contra la derecha y el neoliberalismo”, escribió Parajón en una carta dirigida a la presidenta del PJ, Beatriz Rojkés. En la misiva, además, le remarca a la ex senadora que la alianza debe convocar a una asamblea de todos sus miembros. “Nuestra alianza jamás pudo ser por plata o por cargos; queremos un puesto de lucha para defender a la provincia del atropello macrista, que se ensaña con los distritos que no son adictos a ellos”, completó el dirigente de origen radical.

Cruje la interna radical

El legislador Ariel García dice que la candidatura de cano es funcional al alperovichismo

“El radicalismo no nació para ser furgón de cola de nadie y eso es lo que no entienden. El gerente de la UCR tucumana no puede justificar con agravios los errores de José Cano y mucho menos puede explicarles a los militantes y dirigentes que votándolo a Cano le asegura tres diputados al justicialismo”, expresó el legislador radical Ariel García, a modo de respuesta al titular de ese partido, Julio César Herrera. Este había cuestionado la postura del legislador Raúl Albarracín en el conflicto generado entre el Concejo Deliberante y el intendente de Concepción, Roberto Sánchez. García, vicepresidente segundo de la Legislatura, ahondó sus críticas. “Sencillamente, Beatriz Ávila, la segunda integrante de la lista y esposa del intendente Germán Alfaro proviene del justicialismo. Herrera no puede explicar por qué de las dos bancas que tenía que renovar el radicalismo, con mucha suerte se mantendrá una”, añadió. “Herrera tiene recordar que además de ser el secretario municipal del intendente Sánchez es el presidente de todos los radicales y no un gerente que justifica a sus patrones. Si hay algo en Tucumán que es funcional al alperovichismo es llevar como candidato a alguien imputado por corrupción en la Justicia Federal. Eso nunca ocurrió en el radicalismo y no es culpa de todos los radicales, sino de uno solo, que enfrascado en la soberbia cree que el partido es sólo él”, bramó García.

Cruces por un playón

Alberto Colombres Garmendia acusó al vicegobernador de “apropiarse” de una obra ajena

Las obras realizadas en el complejo deportivo Malvinas Argentinas, de Famaillá, reeditaron los cruces entre el Gobierno nacional y el provincial. Ayer, el legislador Alberto Colombres Garmendia, cuarto postulante a diputado por Cambiemos, denunció que la Provincia se apropia de una obra ajena. “Una gran mentira. La Secretaría de Deportes de la nación realizó las obras. Si son capaces de mentir descaradamente de esta forma, cómo vamos a creerles que las candidaturas no son testimoniales”, escribió Colombres Garmendia, en respuesta a una publicación en las redes sociales del vicegobernador, Osvaldo Jaldo. “Estas obras son realizadas con fondos municipales y del Gobierno provincial”, había redactado el primer precandidato a diputado por el Frente Justicialista.