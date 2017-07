Jaguares se despidió de su público con otra derrota en el Súper Rugby

BUENOS AIRES.- La franquicia argentina Los Jaguares perdió esta noche 31 a 30 con los Kings sudafricanos, en uno de los encuentros postergados de la fecha 15 del torneo Súper Rugby, que agrupa a equipos del hemisferio Sur y de Japón. El partido, llevado a cabo en el estadío de Vélez Sarsfield, significó la última presentación de Los Jaguares como locales en esta temporada y al término de la primera etapa los argentinos se imponían por 20 a 14.

El equipo argentino repitió errores en las formaciones fijas que lo llevaron a la derrota por la mínima diferencia y quedó con una marca de cinco triunfos y ocho contrastes a dos fechas del final.

Los Jaguares se ubican terceros en la Conferencia África 2, con 25 puntos, ya sin posibilidades de acceder a los play offs. Los próximos encuentros de Los Jaguares serán de visitante frente a los clubes australianos Wharathas y Rebels, el 8 y 15 de julio, respectivamente.

Los seis cambios en el equipo que conduce Raúl Pérez con relación a la caída frente a los Brumbies australianos no surtieron el efecto esperado y nuevamente declinaron su rendimiento en la parte final.

Los Kings, con sede en la ciudad de Port Elizabeth, suman ahora cinco triunfos y ocho derrotas y continúan últimos en la Conferencia africana.

Los Jaguares: Joaquín Tuculet; Matías Moroni, Matías Orlando, Bautista Ezcurra y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Martín Landajo (capitán); Leonardo Senatore, Juan Manuel Leguizamón y Pablo Matera; Matías Alemanno y Guido Petti; Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Lucas Noguera Paz.

Kings: Malcolm Jaer; Wandile Mjekevu, Berton Klaasen, Luzuko Vulindlu y Makazole Mapimpi; Lionel Cronje (capitán) y Louis Schreuder; Andisa Ntsila, Tyler Paul y Chris Cloete; Wilhelm van der Sluys y Irne Herbst; Ross Geldenhuys, Michael Willemse y Mzamo Majola.

Tantos en el primer tiempo: 16m. try de Juan Manuel Leguizamon (LJ), 22m. try de Luzuko Vulindlu convertido por Lionel Cronje (K), 26m. penal de Nicolás Sánchez (LJ), 28m. try de Makazole Mapimpi convertido por Cronje (K), 31m. try de Emiliano Boffelli (J) y 38m. try de Nicolas Sanchez convertido por él mismo (LJ).

Tantos en el segundo tiempo: 2m. try de Joaquín Tuculet (LJ), 5m. penal de Cronje (K), 18m. try de Makazole Mapimpi convertido por Cronje (K), 30m. try de Mjekevu convertido por Cronje (K) y 32m. try de Tuculet (LJ).

Árbitro: Jamie Nuthrownm (Nueva Zelanda). Estadio: Vélez Sarsfield. (Télam)