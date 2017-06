Video: fuerte cruce entre Pampita y Yanina Latorre en el Bailando 2017

Un momento especial se vivió ayer en la pista del Bailando 2017 cuando le tocó bailar a Yanina Latorre. Es que, como habíamos adelantado, su marido le pidió disculpas ante las cámaras y muchos lo aplaudieron pero otros no.

Parte del jurado le dedicó lindas palabras a la pareja, pero uno de ellos decidió quedarse callado. Fue Pampita, que no hizo comentarios sino hasta el final de la presentación porque el conductor le preguntó e inició la polémica.

"No quiero opinar. No me gusta hablar sobre las relaciones de los demás. Son cosas personales", dijo la modelo. Y continuó: "espero que esta situación te cambie el corazón y que la próxima vez que hables de una mujer te identifiques desde otro lugar".

Sin esperar un segundo, Yanina contestó: "yo no voy a dejar de opinar de los otros porque a mí no me importa lo que opinen de mí, por eso también asumo mi vida de la misma manera". Terminada la respuesta, le dio la espalda y siguió hablando con Marcelo Tinelli de otro tema.

Pampita quedó con el micrófono en mano pero la mediática no la dejó hablar y se terminó el tema ahí. La tensión traspasó la pantalla en un conflicto que promete continuar.