En la provincia habrá un rechazo al proyecto que anula la obligatoriedad de las vacunas

La Comisión de Salud de la Legislatura provincial se pronunciará en contra de un proyecto de ley que anula la obligatoriedad de las vacunas, que es impulsado por la diputada de Unión Pro en la Cámara Baja nacional, Paula Urroz. Inclusive, el rechazo del cuerpo legislativo local a la iniciativa de la parlamentaria ya cuenta con el acompañamiento del Poder Ejecutivo (PE), a través del secretario General de la Gobernación, Pablo Yedlin.

Qué dice el proyecto que busca anular la obligatoridad de las vacunas y por qué genera polémica.



El ex ministro de Salud se reunió hoy con el titular de la Comisión de Salud Pública de la Legislatura, Reneé Ramírez, para evaluar el proyecto. “En un primer punto, se pedirá al ministro de Salud nacional, Jorge Lemus, que exprese claramente que el calendario de vacunación de la Argentina debe seguir siendo obligatorio y gratuito. No hubo una opinión formal sobre este tema por parte del Ministerio de Salud, y nos preocupa enormemente que la Argentina retroceda 100 años en materia de salud dejando a las vacunas como no obligatorias”, expresó Yedlin, quien también integra el Consejo Nacional de Salud.

Según el funcionario, la Comisión de Salud evalúa hacer pública su preocupación por la organización de diferentes eventos en los que se hablará en contra de las vacunas. En particular, se refirió a un encuentro que estaría previsto para el próximo 4 de julio en el Congreso de la Nación. “Se tratan de eventos de poca valía científica que pueden llevar confusión a la población”, remarcó el representante del PE.

La Comisión de Salud, además, solicitará al Parlamento nacional el tratamiento de un proyecto de la diputada del Frente para la Victoria tucumano (FpV), Miriam Gallardo, que contempla que la vacunación es un bien social y asegura la gratuidad del calendario, entre otros puntos.

El oficialista Sergio Wisky, miembro de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados nacional, afirmó que el proyecto de Urroz no cuenta con el respaldo de la mayoría de sus compañeros de bloque.

La iniciativa, a su vez, recibió un fuerte rechazo por parte de las sociedades científicas referentes de pediatría, inmunología e infectología.

"El proyecto de pedir un consentimiento informado para aplicar vacunas, incluso las del calendario oficial, es una propuesta personal de la diputada Paula Urroz, pero no fue debatido ni en nuestro bloque ni en la comisión de salud, y en principio la mayoría tenemos una posición contraria", explicó Wisky, consignó la agencia Télam.