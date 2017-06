"Es una barbaridad quitar la obligatoriedad de las vacunas", dijo Manzur

"Es una barbaridad". De esa manera, contestó hoy el gobernador Juan Manzur al hablar acerca del proyecto de Ley que anula la obligatoriedad de las vacunas, y que es impulsado por la diputada de Unión Pro, Paula Urroz.

Si bien los pares de Urroz dijeron que no cuenta con el aval de la mayoría del bloque oficialista, Manzur recordó que, cuando fue ministro de Salud Pública de la Nación, una de las políticas de Estado asumida fue precisamente la de impulsar planes de vacunación que lleguen a toda la sociedad. "Hay herramientas que son de prevención, por ejemplo, contra el cáncer de útero, las mujeres se inoculan una vacuna por el HPV", indicó.

"Las vacunas fueron concebidas para el cuidado de la salud de la población y para la prevención contra enfermedades", remarcó el mandatario tucumano en diálogo con LAGACETA.com.



El gobernador insistió no sólo en la necesidad de sostener todo el calendario vacunatorio para las distintas etapas de la vida. "También todo esto tiene que ver con la igualdad, con la posibilidad de dar igual oportunidades a todos, porque si se anula la obligatoriedad, donde más golpeará será en los pobres, que no tienen otra forma económica de acceder a este tipo de medicamentos", acotó."Este tipo de acciones son comparables a la quita de pensiones a criaturas con incapacidad; no hay que tocarlas. Expreso mi más enérgico repudio contra este proyecto", remarcó.

Manzur insistió en que iniciativas como la propiciada por Urroz no tienen criterio alguno que se sustente en el cuidado de la salud de la población. "Todo sistema requiere de una distribución equitativa, que tienda al cuidado colectivo de la comunidad. Por eso, no permitiremos que avance este proyecto porque primero está la prevención sanitaria de la sociedad", finalizó.